Carlos Antonio Vélez le lanzó nueva pulla a Cuadrado: “Eso que usted acaba de hacer es de mal compañero”

La Selección Colombia finalizó tercera en la Copa América 2021 luego de imponerse a la Selección de Perú por 3-2 con un doblete de Luis Díaz, la gran figura ‘Tricolor’ en el certamen. Sin embargo, disputado el encuentro por el tercer lugar, surgió una declaración de Juan Guillermo Cuadrado que no gustó mucho al periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez.

Finalizado el compromiso, el futbolista de la Juventus dialogó con el reportero de RCN, José Fernando Neira, sobre la importancia de algunos referentes que no hicieron parte de la convocatoria ‘Tricolor’ para el certamen:

“Faltan jugadores importantes también, como James, como Falcao, que le dan otro tipo de juego a la Selección. Yo creo que cuando ellos vengan van a aportar mucho más de eso que nos hace falta. James es muy importante para nosotros y, a la hora de jugar, pone a jugar al equipo y creo que, con la ayuda de Dios, cuando esté nuevamente, va a aportar mucho”, expresó Juan Guillermo.

Sin embargo, sus palabras no cayeron bien a Vélez, quien se manifestó este 13 de julio en su autocolumna de Palabras Mayores, en Antena 2: “Hay algunos empeñados en embarrarla y acá no se ha ahorrado ningún elogio para Juan Guillermo Cuadrado, un excelente jugador y buen muchacho, pero a veces la cabecita no les da para más”, dijo el comunicador en primera instancia. Seguidamente, precisó que las declaraciones del futbolista debieron enfocarse en destacar la actuación de los jugadores que estuvieron en el torneo, y no referirse a los ausentes:

“Juan, eso que usted acaba de hacer es de mal compañero. Usted tendría que haber utilizado los micrófonos, este o cualquiera otro, para agradecerles a los que trabajaron, corrieron y se destacaron: Díaz, Barrios, Matheus, Cuéllar, Ospina, Vargas, todos, ¿ya? Decir: qué bueno, volvimos a ser terceros, volvimos a un podio, respaldamos al técnico, nos recuperamos... etc., y no decir esas babosadas que no son otra cosa que traer una razón, una razón de sus amigos. Está bien que usted los respalde y seguramente vendrán a la Selección el día que vengan a sumar y a ser uno más”, argumentó.

Además, Carlos Antonio expresó que esas palabras representan ”un desafío para el director técnico”, ya que se está poniendo en duda su criterio a la hora de establecer las convocatorias, tanto ahora como para el futuro:

“Es vulnerar la autoridad del técnico, que está en libertad de llamar a quien le dé la gana. Seguramente los va a llamar, pero usted como jugador no puede condicionar las convocatorias, porque Juan, usted por bueno que sea, no convoca a nadie. Está bien que añore, aunque muy raro porque usted mismo los criticó después del primer partido y alguien le llamó la atención, y usted salió a corregir. Pero no importa, usted puede decir lo que le dé la gana”.

LA DISCUSIÓN ANTERIOR:

Luego de que Colombia derrotara a Ecuador 1-0 en la primera fecha de la Copa América, Cuadrado aseguró en zona mixta que “nadie es más que todo el equipo, porque cuando estamos unidos, creo que somos más fuertes”. Esas palabras generaron una gran repercusión en la opinión pública, ya que muchos consideraron que era una indirecta para James Rodríguez tras quedarse por fuera de la convocatoria.

Unas horas después, Juan Guillermo aclaró en un Instagram live que sus declaraciones no estaban relacionadas con el volante del Everton: “Les pido el favor que no tergiversen las cosas, mis palabras nada tienen que ver con James. Él más que un compañero, es un amigo. Esperamos a James nuevamente en la Selección”.

En su momento, Vélez también fue crítico sobre dicha situación y no escondió su disgusto: “Ahora dice que no dijo lo que dijo y que lo que dice la prensa él no lo dijo. Un consejo gratuito: cuando uno habla se hace responsable de lo que dice. Que vicio tan aburridor ese de tirarle la culpa a un tercero de lo que uno no puede o no quiere enfrentar”

