Arauca, en emergencia por lluvias y desbordamientos de ríos

Arauca sufre una grave crisis debido a las lluvias registradas durante la noche del 13 de julio, lo que ha ocasionado una emergencia. Las precipitaciones hicieron que aumentaran los niveles de los ríos, lo que ha ocasionado desbordamientos en Arauquita, Arauca, y más de 100 veredas se han visto afectadas.

De acuerdo con las autoridades locales, el río Arauca ha superado los niveles máximos lo que ha ocasionado desbordes en el área urbana de la capital del departamento. Esto ha hecho que cientos de familias tengan sus viviendas inundadas y hayan perdido los cultivos de plátano y cacao.

Las lluvias también ocasionaron afectaciones en la vía que conduce de Saravena a los Santanderes, lo que afectó la llegada de alimentos como pollos y verduras a esa zona de Colombia. Así mismo, en el tramo de la vía que de Arauca conduce al municipio de Arauquita está cerrado el tránsito de vehículos y las crecientes tienen inundados los sectores de Isla Reinera y el complejo petrolero de Caricare

Ante la situación, las autoridades y organismo de socorro trabajan para atender la emergencia en las vías y ayudar a las familias que han perdido sus hogares.

A esto, se suma que el departamento de Arauca supera los diez días sin servicio de energía eléctrica, fallas en la telefonía celular, internet y agua potable, así lo denunció Martha Peralta Epieyú, presidenta del partido MAIS en un trino.

Sobre la falta de energía eléctrica, la comunidad ha señalado que la situación no muestra esperanza cercana, ya que la empresa ISA ha informado que el restablecimiento del servicio está programado hasta el 23 de julio.

Según información del diario El Tiempo, algunos sectores de la capital del departamento tienen diariamente cuatro horas de este servicio, por medio de plantas de energía, para que puedan recargar sus celulares y encender sus neveras para darle mantenimiento de sus alimentos; sin embargo, los lugareños indican que esto no ha sido suficiente.

Además, los habitantes indicaron que a pesar de que las compañías petroleras que operan en el departamento les han donado algo de electricidad, a los más de 350 mil habitantes, este apoyo es insuficiente para cubrir a los siete municipios.

De igual manera, en diálogo con el diario El Heraldo, habitantes de Arauca aseguraron que están viviendo momentos difíciles pues la falta de este servicio por varios días ya está causando estragos muy serios en sus negocios y hogares, pues algunos indicaron que no tienen agua, pues con el servicio de energía se hace el bombeo del preciado líquido, asimismo, detallaron que comienzan a escasear los alimentos, pues los negocios no traen víveres, ya que sin la energía en las neveras la comida no se mantiene.

“Solo tenemos energía en un 18%, nos suministran energía 4 horas que debemos aprovechar para cargar celulares, tener algo de ventilación, y para que la nevera logre conservar alimentos”, sostuvo uno de los pobladores al medio local.

Ante la falta del fluido eléctrico en esta zona del país, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, señaló que desde el 6 de julio personal de la Empresa de Energía de Arauca Enelar ESP y SierraCol Energy han realizado las maniobras para energizar a los municipios manera gradual y racionada; sin embargo, aún falta trabajo para restablecerlo.

