Alcalde Jorge Iván Ospina asegura que “los empresarios de Cali son de derecha”

No le paran las controversias al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien volvió a tener un lapsus al hablar y que fue tendencia en redes sociales. Esta vez, la situación ocurrió en la mañana de este miércoles cuando era entrevistado con la emisora BluRadio.

En la cadena radial le preguntaron si sus relaciones con los empresarios de la capital vallecaucana estaban “rotas”. Esto, en relación con los desmanes durante las protestas, los decretos que se han impuesto en la ciudad para contener el covid-19 y otras situaciones.

Ospina aseguró que pensó que le preguntarían si a él le parecía que los empresarios de Cali eran “bastante de derecha” y aseguró:

“Pensé que iba a decir que (el empresariado de Cali) es bastante de derecha, por decirlo de alguna manera”, expresó el burgomaestre.

Tras el comentario, continuó con su respuesta y dijo que él, en compañía de los empresarios y demás comerciantes de la ciudad, tienen un propósito en común y es ”reconstruir a Cali, evolucionar institucionalmente para que los eventos ocurridos no vuelvan a ocurrir. Allí la relación se ha venido consolidando mucho”, expresó.

Además, Ospina reconoció que entiende las “diferencias ideológicas” que pueden haber entre él y quienes poseen emprendimientos en la ciudad y reiteró que el propósito por el que quieren trabajar al unísono es el mismo: sacar adelante a la tercera ciudad de Colombia.

“Tenemos que comprendernos en la diferencia. No tenemos que votar igual, pero vamos a vivir en Cali por siempre. En la medida que vayamos a estar en Cali tenemos que tener propósitos comunes. Allí la relación se ha venido fortaleciendo mucho con los programas de estudio y trabajo para mejorar las condiciones todos”, expresó, haciendo referencia a los proyectos que su administración adelanta en compañía del empresariado.

Además, dijo que no cree que los dueños de las empresas tengan el ideal de querer revocarlo y reconoció que entiende la “diversidad política” y que respeta las opiniones de quienes piensan diferente a él en materia de cómo gobernar.

Sobre su comentario de los caleños y empresarios de derecha, Ospina se excusó y dijo que quizá no fue el comentario más acertado y cree que Colombia debe ser un país “donde podamos ser de izquierda y de derecha sin que nos sonrojemos”.

Igualmente, admitió que él es un “hombre de izquierda” y cuestionó a quienes profesan la ideología de derecha porque, según él, no preservan al medio ambiente. “Sectores de la derecha niegan el diálogo como posibilidad y esas son diferencias” con la izquierda”, agregó.

No es la primera vez que el gobernante de los vallunos residentes en Cali hace este tipo de comentarios. Hace tan solo días tuvo otro lapsus en Twitter que sus contradictores no dejaron pasar y se lo cobraron con duros cuestionamientos. El mandatario vallecaucano fue tendencia en la noche del jueves 17 de junio luego de que dejó un particular comentario relacionado con los bloqueos en las vías del país.

“Bloquear es un derecho precioso”, trinó Jorge Iván Ospina hacia las 10:25 p.m., mensaje que rápidamente se viralizó en la red social y que el alcalde borró de su perfil para salvarse de las críticas. Sin embargo, no lo logró.

Varios internautas, principalmente de Cali, tomaron captura de pantalla del tuit del burgomaestre y lo cuestionaron por la difícil situación de orden público que la capital del Valle del Cauca ha enfrentando desde que iniciaron las protestas sociales en abril pasado.

Los ciudadanos aseguraron que el pronunciamiento del alcalde era “nocivo”, aún más, cuando varias vías del país han sido bloqueadas, lo que ocasionó desabastecimiento de comida, medicamentos e incluso muertes, pues en algunas ocasiones no han dejado pasar ambulancias, que han terminado en lamentables desenlaces.

Pues bien, tras las duras críticas que enfrentaba el gobernante de los caleños, este volvió a referirse al tema, rectificó su publicación, pero no se disculpó ni aclaró el impase que tuvo en la red social, donde tiene casi 170 mil seguidores, y dijo: “Bloquear en Twitter es un derecho precioso, solo en Twitter”.





