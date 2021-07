Video | Novia de Epa Colombia le dio tremendo ‘totazo’ a la camioneta que intentaba vender

Los millonarios vehículos que la influenciadora Daneidy Barrera ha comprado siguen dando de qué hablar. Esta vez, no porque haya adquirido uno nuevo, ni porque haya grabado polémicos videos en ellos, sino porque Diana Celis, la novia de ‘Epa Colombia’ (como se conoce a la empresaria) chocó una de las camionetas que posee su pareja.

Celis, quien es jugadora del Independiente Santa Fe, publicó algunas historias en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró el ‘totazo’ que le dio al automotor de Epa Colombia.

“Me están evaluando cuánto vale este chistecito, este y los que Daneidy ya le había hecho, porque no fui solo yo. Yo solo le pegué una vez, pero le hice el más grande, me la tiré, pero ya la voy a arreglar”, aseguró Diana.

La declaración de la joven la hizo mientras le mostraba a sus fanáticos el estado de la camioneta, roja y de gran tamaño. En las imágenes se ve que una de las puertas tiene grandes rayones, así como un duro golpe en uno de sus costados.

Aunque Diana no dio a conocer muchos detalles de cómo ocurrió el impase, sí dejó ver que estaba bastante apenada con su novia por los daños al automotor. Y, tal parece, la futbolista no sufrió daños o lesiones tras el incidente.

La filmación fue publicada en las historias de Diana Celis, sin embargo, páginas de farándula colombiana las grabaron y las publicaron, lo que ocasionó que más internautas evidenciaran el estado en que quedó el automotor que fue uno de los costosos regalos que Epa Colombia se compró recientemente.

Reviva el momento a continuación:

La relación de Epa y Diana

Es de recordar que, sin importar la presunta infidelidad de Celis a ‘Epa Colombia’, ambas continúan cosechando su relación amorosa y con quien tiene grandes sueños para su vida.

Como es costumbre, hace unas semanas la influenciadora habilitó en su cuenta de Instagram la casilla de ‘preguntas y respuestas’ para interactuar con sus seguidores y revelar unos cuantos secretos. En esta ocasión, los usuarios de la red aprovecharon que se encontraba con su novia para preguntar sobre detalles de su relación, que ya lleva varios años.

Uno de los usuarios preguntó a la también empresaria cuál era su posición sexual favorita, sin embargo, Barrera prefirió que la pregunta la respondiera Diana: “Diga las poses tan chimbas, dígala, dígala”.

“Nunca haces, nunca haces poses”, dijo Celis, a lo que Daneidy respondió inmediatamente: “Qué? já amiga, siempre me dicen que para arriba, para abajo, que para un lado, parezco un muñeco. Oiga usted es re falsa no?”, dijo entre risas la influenciadora.

Por lo que se ve en redes sociales, parece ser que su relación vive el mejor momento, sin embargo, como en todas, existen complicaciones. Así lo reveló Daneidy, quien confesó hace unos días ser muy celosa con su novia.

“Yo soy una mujer como celosa, posesiva. Yo si soy celosa, mucho, de uno a cien un cien. Yo me hago unos super videos , creo un súper escándalo”, confesó Barrera mientras le mostraba a sus seguidores uno anillo que le había regalado Diana, a quien se refirió como “mi esposita”.

Posteriormente, ‘Epa’ grabó unas historias con su pareja para agradecerle por el obsequio y aprovechó para preguntarle realmente como era ella en la relación y si era verdad que era celosa. “Amor, muchas gracias por el anillo. Cierto amor que yo soy un poquito celosa?, pregunta Daneidy a lo que Celis hace énfasis en que era muy celosa. Inmediatamente Barrera reacciona y le pega en el brazo en forma de regaño.

“Ay amiga, yo a veces no quisiera ser tan celosa, es que yo soy re celosa, me meto unos videos, me da mucha rabia que no me respondan rápido. Ay amiga, yo sé que algún día se me pasará este espíritu de celos”, expresó la bogotana.