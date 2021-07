Exintegrante de Dragón y Caballero habló de su dura experiencia tras pasar 12 días en una UCI

Exintegrate de Dragón y Caballero habló de su dura experiencia tras pasar 12 días en una UCI por Covid-19.

Durante una entrevista con el programa de farándula Lo sé todo, el artista que fue integrante de la agrupación Dragón y Caballero, que hizo bailar a varios con sus temas “Se siente bien”, “Tengo prisa” y “Fruta prohibida”, confesó los difíciles y temerosos momentos que vivió tras tener complicaciones en su salud por cuenta del contagio de covid-19.

De acuerdo con lo revelado por Caballero, él se encontraba próximo para ser parte de la etapa de vacunación que corresponde a su edad, cuando empezó a sentirse enfermo, por lo que decidió hacerse una prueba la cual arrojó positivo para Covid, desde entonces inició su lucha contra el virus.

“La enfermera que yo había contratado una noche me midió la saturación y me dijo: No, estás mal, tú te tienes que ir para el hospital porque ya está en 77 de saturación. Además yo ya estaba tosiendo. Una noche, tuve una crisis de respiración en la que yo estaba tosiendo tanto, que sentía como si tuviera un velcro en el pecho, cuando tosía yo sentía como agresivamente como se me abría el pecho”, explicó el artista en diálogo con el programa.

La preocupación y la incertidumbre se apoderaron de la mente de Donny, cuando tuvo que ir a la clínica porque ya tenía dificultad para respirar.

“Cuando yo salgo de mi casa, lo único que hago es abrazar a mi hijo y le digo: pórtate bien”, contó el artista cartagenero.

Al llegar a la clínica, el artista relató que le colocaron oxígeno de tres litros y lo hospitalizaron en una sala improvisada en un pabellón de maternidad. Además, reveló: “primero me dio bronquitis y después se transformó en neumonía. El pulmón derecho estaba pegado al izquierdo de lo inflamado que estaba y parecía un solo pulmón mientras que se comenzaba a formar una fibrosis, o sea ya se estaba volviendo duro”, contó Caballero.

Tras pasar 12 días en la UCI, luchando contra el virus, el cantante confesó que ahora vive la vida de una manera diferente, relató que anteriormente se despertaba a las 10 de la mañana, tenía un ritmo de vida en el que no aprovechaba para hacer ejercicio o disfrutar de las mañanas. En medio de su lucha, él decidió componer una canción la cual título ‘Lazaro’, la cual está inspirada en el momento que atravesó.

“A veces Dios deja que el enemigo te zarandee como trigo, pero no a tu fe, no a tu vida, para que tu comprendas, para que tú sepas que estás haciendo una cosa mal. Lo que me pasó es una enseñanza y valoro todo este proceso que viví”, puntualizó.

¿Cómo cree Donny Caballero que se contagió de Covid-19?

En entrevista con el diario El Universal, el cantante afirmó que el piensa que todo fue porque el asistió a una fiesta de cumpleaños en un bar de Bogotá, pues el se había restringido mucho de salir y frecuentar personas, pero desafortunadamente él se relajó y asistió al encuentro.

“Desde el 1 de junio me comencé a sentir bajo de nota. Soy de poco enfermarme y uno conoce su cuerpo. Me comencé a sentir cansado y muy raro. Lo digo honestamente el COVID le da al ser humano no a una discoteca. Me ha podido dar en cualquier lugar. Esta vez me contagié ahí porque no me cuidé. Fue una celebración de cumpleaños de un amigo pero a uno lo conocen y lo saludan. Yo me estaba cuidando de no estar en fiesta pero como dicen al que le va a dar le dio”, manifestó Donny mientras agrega que en su proceso con la enfermedad tuvo “de todo un poco” en cuanto a sus síntomas.

