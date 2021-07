Margarita Rosa apoyó las protestas en Cuba y reiteró que Gustavo Petro no es comunista

Gustavo Petro y Margarita Rosa de Francisco. Fotos: Colprensa (Camila Díaz) / Instagram @margaritarosadefrancisco.

Desde este domingo 11 de julio las calles de Cuba han sido el epicentro una manifestación masiva por parte de la población, un hecho inédito tras más de 26 años. En el grito generalizado en contra del Gobierno del presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se escucharon palabras como “libertad”, “abajo la dictadura” y “no tenemos miedo”. Con el transcurrir de las horas comenzaron a presentarse actos violentos entre la población y miembros de la fuerza pública en diversas regiones del país.

Margarita Rosa de Francisco ha sido una de las personalidades que más se ha pronunciado en sus redes sociales sobre los temas de la coyuntura nacional e internacional. Su pronunciamiento más reciente fue respecto a las marchas que se adelantan en dicha nación. Respecto a ello, De Francisco las defendió en un trino, argumentando que es necesario escuchar las peticiones del pueblo, más aún cuando la inconformidad de los ciudadanos es tan grande:

“Si el pueblo cubano está protestando, hay que escucharlo. No puede estar equivocado cuando son tantos los que piden: “no más dictadura”. Nadie quiere dictaduras”, publicó en su cuenta de Twitter en la mañana de este 12 de julio.

Ante ello, varios de los usuarios en la red social reaccionaron y comentaron; algunos de ellos manifestaron que dichas movilizaciones no tienen mayor sentido cuando el propio país el que se ha encargado de ocasionar una “grave crisis económica”: “Todo pueblo tiene derecho a protestar y reclamar sus derechos, absolutamente de acuerdo. Pero una protesta inducida por un país que es el responsable de la grave crisis económica, que padece tanto Cuba como Venezuela por el criminal bloqueo que ejercen los gringos contra ellos”, dijo uno de ellos (@Framossan).

Sin embargo, uno de los tweets que generó mayor interacción, y que incluso respondió Margarita Rosa, fue con relación a Gustavo Petro. “Entonces por qué apoya a un fiel seguidor de las ideas comunistas?”, preguntó uno de los internautas, a lo que la presentadora dijo: “Porque no es comunista. Pero ustedes insisten en eso con una terquedad de locos. Nadie quiere un Estado autoritario. Sí un pueblo soberano que le exija a sus gobernantes, pues son sus empleados”.

OTROS PRONUNCIAMIENTOS:

El pasado 8 de junio, la actriz fue tendencia en las redes sociales por otro trino en el que expresó su apoyo al senador de la Colombia Humana respecto a que las manifestaciones del paro nacional se deberían ver reflejadas en los próximos sufragios: “De acuerdo con @petrogustavo en esto: ‘Las marchas no deberían ir hacia los bloqueos, sino a las urnas de votación’. Si no hay voluntad de acordar nada por parte del Gobierno, no queda de otra. ¿Qué opinan ustedes?”.

Durante el paro nacional, la actriz y presentadora colombiana mostró su rechazo frente a los casos de abuso policial contra los manifestantes, así como por los policías que siguen órdenes de lo que ella considera un “régimen”. El pasado 29 de abril, un día después del comienzo de las marchas, esta volvió a defender a Petro frente a quienes lo criticaban por presuntamente incitar a la violencia:

“Petro no incitó a la violencia. Propuso parar el país; quedarnos quietos, lo cual es todo lo contrario. Esa es una forma contundente y segura de protestar. Incitar a la violencia es lo que han hecho los gobiernos que hemos tenido, hinchados de robarnos y burlarse de nosotros”, escribió.

Antes de los hechos ocurridos este domingo, la última movilización en Cuba había sido en agosto de 1994, tras el inicio de la revolución de Fidel Castro. Cientos de ciudadanos se pusieron cita en el Malecón de La Habana para protestar contra el mandatario. El evento se conoció como el ‘Maleconazo’, sin embargo, las marchas no pasaron más allá de la capital, y la represión de policías, agentes y brigadas de un contingente de constructores las deshizo.

