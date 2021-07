Joven desaparecido en Portal Américas habría sido hallado muerto en Medicina Legal

Duván Felipe Barros. Foto: redes sociales.

Desde el pasado 5 de junio, la madre de Duván Felipe Barros inició la búsqueda de su hijo, visitando el llamado Portal de la Resistencia, donde al parecer se encontraba al momento de su desaparición, y a través de redes sociales y las calles del barrio.

“Queremos encontrarlo vivo y salvo”, decían los panfletos que los familiares del joven distribuyeron para pedir ayuda en su ubicación, pero esa consigna no se cumplió y el joven fue hallado muerto, aparentemente con señales de violencia en su cuerpo y se confirmó su identidad este domingo.

La Fundación Nydia Erika Bautista informó que Duván Felipe Barros se encontraba participando de la protesta social en el Portal de la Resistencia, el pasado 5 de junio, cuando desapareció forzosamente. Esa misma organización señaló que fue encontrado asesinado.

El Instituto de Medicina Legal confirmó a CityNoticias que el cuerpo del joven de 17 años se encuentra en la morgue de la institución, al parecer, desde hace 37 días cuando fue hallado en inmediaciones de un río de la localidad de Kennedy.

Ahora la familia, según el noticiero, exige saber por qué no se informó que el cuerpo de Duván Felipe fue hallado hace más de un mes, al parecer desde el día siguiente de la desaparición, y no había sido notificado o informado.

Desde el momento de la desaparición, Dolores Cecilia Barros, la madre del joven, empezó a recibir mensajes de personas que indicaban que él había sido visto en la manifestación de Portal de la Resistencia; una tía del menor aseguró que se habían encontrado ese día en ese lugar.

Sin embargo, según contó la mujer a Canal Capital, su hijo, que estaba validando el bachillerato, salió de la casa para acompañar a su novia hasta el barrio Casa Blanca, pero no regresó. Ella asegura que el joven no era de la primera línea, debido a que no se ausentaba de la casa y tampoco había participado activamente de las manifestaciones.

Según contó al canal distrital, su hijo cursaba estudios de tatuaje y era un apasionado de la música urbana, vivía con su madre y una hermana menor, que lo esperaban en casa desde la noche que no regresó.

Duván Felipe habría estado en Portal de la Resistencia cantando rap, de manera pacífica, según afirmaron defensores de derechos humanos a CityTV, Andrea Torres Bautista, miembro de la Fundación Nydia Erika Bautista, que han acompañado a la madre del joven.

La familia asegura que visitaron Medicina Legal, pero nunca les dieron información. Incluso, al día siguiente cuando fue hallado el cuerpo de un joven en un río cerca al Portal Américas, insistieron en que confirmaran su identidad, pero solo 37 días después fueron escuchadas sus peticiones.

Duván Felipe vivía a unos 5 minutos del Portal de la Resistencia. La madre inició la búsqueda al día siguiente, el domingo 6 de junio, cuando se comunicó con los amigos y la tía que lo vio, porque le había parecido extraño que no regresara.

El mismo lunes 7 de junio, según dijo en su momento a la emisora La W Radio, fue a Medicina Legal y a la Policía e interpuso la denuncia por desaparición; sin embargo, asegura que fue hasta el 15 de ese mes que se inició la búsqueda.

Aún así, ese mismo día asistió a Medicina Legal pero los análisis dactilares al cuerpo no se realizaron sino hasta un mes después.

Mientras los manifestantes de Portal de la Resistencia responsabilizan a la Policía de la desaparición y muerte del joven, la madre sostiene que desde la desaparición recibió información de que el Esmad lo había capturado, entre otras versiones confusas de lo que pudo ocurrirle a su hijo.

La familia y la Fundación Nydia Erika Bautista exigen que haya claridad y que las autoridades respondan por qué se tardó, tanto la identificación, como la notificación a la familia del hallazgo del cuerpo de Duván Felipe Barrios.

