Aida Cortés reveló cuál es el secreto detrás de su éxito en OnlyFans

Aida Cortés es la modelo mejor pagada de OnlyFans en Colombia. FOTO: Instagram - AidacortesII

Muchos usuarios de Internet en Colombia, saben que Aida Cortés es la modelo que más ingresos genera mediante la plataforma OnlyFans. Recientemente, se conoció que la bumanguesa gana, en promedio, 120 millones de pesos colombianos mensuales (sin contar el 20% que la aplicación le descuenta de sus ganancias), unos 31.200 dólares.

Sumado a eso, es una de las influencers más reconocidas del país y una prueba de ello son los seguidores que tiene en sus redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, donde constantemente promociona su OnlyFans con contenido para adultos y algunas fotos más sugestivas que otras, claramente teniendo cuidado con las normas comunitarias de las plataformas digitales.

Sin embargo, y mas allá de su éxito económico, la modelo reveló que ella no trabaja sola: recientemente mostró al hombre detrás de su auge en redes sociales, y no es precisamente un actor porno . En el video a continuación se mostrará quién es.

Aida Cortés revela quién está detrás de su éxito en OnlyFans - VIDEO: Twitter

Pero, ¿quién es Martín Robledo además de ser la persona detrás del éxito de Aida Cortés en internet?, resulta que este sujeto trabaja con la empresa Up the Network, encargada de crear contenido digital “generando valor con propuestas creativas” como lo dice su slogan . Pues, Aida Cortés es clienta de esta compañía y, de hecho, hay varios videos de esta agencia donde Cortés participa generando contenido para redes sociales.

Pero Up the Network no solo se encarga de hacer esto, sino también de hacer varias tareas para monetizar el contenido de sus clientes como Aida; de ahí su éxito con OnlyFans. También. trabajan con otras figuras nacionales de internet como ‘La abuela’ y ‘El Sebastucho’.

Y es que ella no es la única colombiana que tiene cuenta en OnlyFans. Actrices como Aura Cristina Geithner también decidieron crear una cuneta en esta aplicación, en parte por la crisis generada por la pandemia y las prolongadas cuarentenas.

Dicha plataforma ha sido el alivio financiero de muchas figuras públicas que tuvieron que parar sus actividades por cuenta de la pandemia. Sin embargo, el contenido de Aida es más explícito que el de otras modelos y de ahí radica su gran número de seguidores en la plataforma de contenido para adultos.

El caso de Aida Cortés es particular pues además de ser la mejor paga de OnlyFans en Colombia, ha tenido que recibir propuestas de todo tipo para subir en su cuenta. En una entrevista con Erick Pabón, influencer colombiano también, la modelo confesó que lo peor que le han pedido fue “que le espichara la cabeza a un recién nacido con un tacón”.

La respuesta de ella fue bloquear al usuario que hizo la petición; así como ha tenido otras extrañas: “Una vez un tipo me pagó por dormir en un privado. Dormí como una hora y media y él pagaba por minutos mientras dormía”, dijo también.

Asimismo, entrevista con Semana, la influencer admitió que quiere lanzar su propia marca de ropa y dedicarse de lleno a la música, su verdadera pasión. Además, aclaró que gracias a sus ingresos en OnlyFans tiene la solvencia económica necesaria para ayudarle a su familia y que por eso “no estoy para demostrarle nada a nadie ni para estar pendiente del qué dirán”.

De hecho, tiene perfil propio en plataformas musicales como Spotify y Deezer y ha lanzado varios sencillos como cantante de reggaetón. Aparece como Aida Pack y ha lanzado canciones como Me perdiste, No voy a volver, Prohibida, Bellaquita, etc. Sin embargo, su plan es retirarse de OnlyFans para dedicarse a ser artista musical y tener su propia empresa textil.

