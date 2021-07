Video: Fredy Guarín reapareció y terminó con la especulación sobre su continuidad en Millonarios

Primeras imágenes de Fredy Guarín con el uniforme de Millonarios. Foto: Millonarios en Twitter

Desde el pasado primero de abril, tras la polémica pelea familiar que protagonizó Fredy Guarín, no se ha sabido mucho sobre la situación del centrocampista de Millonarios. Luego del altercado, se perdió el resto de la liga, no apareció en las canchas y ni siquiera estuvo presente en los entrenamientos del equipo.

Desde hace varias semanas, se ha vuelto a hablar sobre el futuro del exjugador del Inter de Milán por rumores en redes sociales sobre un posible arreglo entre Guarín y Millonarios para dar por finalizado el vínculo contractual.

Sin embargo, en las últimas horas, Guarín rompió su silencio ante sus más de 2 millones de seguidores en Instagram. Por medio de un ‘en vivo’, modalidad en la que el jugador puede interactuar con sus seguidores en tiempo real, confirmó que dio su contrato por terminado por razones personales.

“Les voy a explicar, si algo tengo es sinceridad y se lo merecen. Soy hincha a morir. ¿Me vi los partidos? Me los vi. ¿Acompañé la banda? La acompañé”, inició el jugador, quien se encontraba en un ambiente familiar en Cartagena.

Posteriormente, explicó que las razones fueron personales y que luego las explicará más a fondo. “En su momento voy a hablar y les voy a comentar situaciones que me llevaron a terminar el contrato con Millos. Son personales, Millonarios no tiene nada que ver, simplemente personales, pero bueno, en su momento lo hablaré y les explicaré. Es mejor estar bien que estar mal, estar para dar el 100% es fundamental para mí. En el momento que sentí que no estaba al cien, tomé la decisión.”, dijo.

A pesar de no hacer parte del equipo, profesó su cariño al conjunto capitalino. “En su momento, cuando hable a fondo, me van a entender. Soy hincha. Tengo los huevos bien paraditos. Desde afuera, como lo hice toda mi carrera y mi vida, voy a hacerle fuerza a mi equipo”, expresó el exjugador de la selección Colombia.

Además, aparte de la polémica por su continuidad en el club, respondió a aquellos que difunden el rumor sobre su supuesto consumo de drogas. “Esos que comentan que yo meto sustancias, si algo voy en contra es de eso. Veo que hablan mucha mierda por ahí y que están totalmente equivocados. Que Dios bendiga sus palabras porque hice 20 años de mi carrera y nunca llegué a tocar esas huevonadas, entonces, esos que hablan esa barbaridades, Dios bendiga sus palabras”, finalizó el ‘en vivo’ dirigido a sus seguidores.

Por otro lado, según información del periódico El Tiempo, Alberto Gamero, actual director técnico del cuadro embajador, seguirá dirigiendo el equipo para el segundo semestre del fútbol colombiano. Cabe recordar que para el primer torneo local de este año el entrenador samario llevó a Millonarios a la final, la cual perdió contra Deportes Tolima.

Guarín jugó siete partidos y marcó un gol en la temporada pasada. Luego de lesionarse pidió permiso para viajar a Medellín para así resolver algunos asuntos personales; días después se hizo viral con un video en el que era detenido por la Policía, en casa de sus padres.

Desde el día en que tuvo el escándalo ha aparecido muy pocas veces en las redes sociales. La primera vez que su supo algo del colombiano fue el pasado 17 de mayo, cuando el futbolista Edison Toloza publicó en sus historias de Instagram una foto en la que aparecen él, Libis Arenas y Fredy Guarín, cruzados de brazos y sonriendo, en lo que parece, un día de amigos.

