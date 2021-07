‘Fue un papayazo que le di al covid’: Donny Caballero relató los duros momentos que vivió a causa de la enfermedad

Tomada de Instagram @donnycaballero

Donny Caballero inició su carrera como solista en 2014 después que la agrupación ‘Dragón y Caballero’ se separara. A través de redes sociales el artista reveló que padeció de covid-19 y estuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos en una clínica y para el programa de entretenimieno ‘Lo Sé Todo’ confesó los duros momentos que vivió.

“Lo que me pasó a mí fue un papayazo que le di al covid. El 30 de mayo estuve en una discoteca celebrando el cumpleaños a un amigo, yo soy de poco enfermarme y ya estaba coronando lo que era la vacuna, comencé a sentirme mal a los tres días y como dice Frankie Ruíz, ¡positivo!”, reveló el solista.

Mientras pudo permanecer en casa, el panorama era desalentador, la enfermera que el artista contrató para atenderlo, en repetidas ocasiones le decía que él se encontraba mal y que lo mejor era ir de inmediato a una clínica pues su saturación bajaba de 80.

“Tuve una noche una crisis de respiración en donde estaba tosiendo tanto que sentía como si tuviera un velcro en los pulmones, se me cerraban y de manera agresiva se volvían a abrir”, recordó para ‘Lo Sé Todo’.

Mencionó además, que sintió miedo mientras salía de su casa y al despedirse de su hijo le dio un abrazo y le dijo “pórtate bien”. Recordó que el 20 de junio tuvo que ser hospitalizado de urgencia con oxígeno a tres litros.

“Me pasaron a una sala improvisada en un pabellón de maternidad, primero me dio bronquitis y después de transformó en neumonía. El pulmón derecho estaba pegado al izquierdo de lo inflamado que estaba y parecía un solo pulmón mientras que se comenzaba a formar una fibrosis”, señaló.

La lucha del artista por salir adelante fue difícil. Su fe en Dios fue tan fuerte que él mismo recuerda que una noche mientras estaba en el proceso de recuperación, compuso una canción llamada ‘Lázaro’.

“A veces Dios deja que el enemigo te zarandee como trigo, pero más tu fe, para que tu comprendas, para que tú sepas que estás haciendo una cosa mal. Lo que me pasó es una enseñanza y valoro todo este proceso que viví”.

El artista que creció en el seno de una familia cartagenera, es el menor de cuatro hermanos y el único por el que corre la vena artística.

“De levantarme antes a las 10 – 11, desayunar, hoy en día me estoy levantando a las cinco de la mañana, pongo noticias porque en la clínica prendían el televisor y a ver noticias a esa hora, voy al parque hago una caminata, hago desayuno a las 7 de la mañana, pendiente de mi hijo, de mi carrera y a lo que ha de venir”, añadiendo que no ha podido regresar al gimnasio.

El cantante habló de la relación con su pareja y las diferentes etapas que ha vivido.

“Yo aún así teniendo covid, ella estuvo aquí en mi casa, me abrazaba y me besaba, no le prestaba atención si se iba a enfermar a pesar que yo le decía que no lo hiciera porque se podría enfermar”, concluyó para el programa de entretenimiento del Canal 1.

