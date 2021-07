Video | Nuevo viaje a la vista, ‘La Liendra’ celebra de manera curiosa la aprobación de su visa

La Liendra. Foto: Instagram @La_Liendaa

Mauricio Gómez, conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, recientemente regresó al país de un viaje junto a su novia ‘Dani Duke’ como parte del regalo de cumpleaños que le dio la creadora de contenido. La pareja estuvo por cerca de dos semanas recorriendo Dubái, donde realizaron actividades de lujo, visitaron lugares increíbles y aprovecharon para grabar contenido para sus plataformas.

Tras su regreso al país, el reconocido creador de contenido compartió a través de sus redes sociales los regalos que trajo para sus familiares y conocidos más cercanos y este jueves, reveló una noticia que lo alegró mucho.

A través de su cuenta de Instagram, en donde cuenta con cerca de seis millones de seguidores, Gómez confirmó que le aprobaron la visa para poder viajar a los Estados Unidos, en una primera historia se aprecia el siguiente mensaje del influenciador.

Tomado de Instagram @la_liendraa

“Ya voy a entrar en la rebuena espero venir a darles buenas noticias...”, cita el texto en sus historias de la red social.

Fue tanta la satisfacción que sintió el creador de contenido, que a través de sus historias reveló que le habían aprobado el documento con el cual podría ingresar al país norteamericano y conocería la Estatua de la Libertad.

“Liendritas como están, acabo de salir de la cita de la embajada, wow que nervios, de verdad estoy como feliz y triste, al ser mi primera vez de pedir la visa fue un inconveniente grande y me tocó una persona que no conoce de redes sociales y mi trabajo no le interesó mucho”, reveló el pereirano.

En las historias, el influenciador se ve bastante acongojado al narrar lo que vivió dentro de la Embajada de los Estados Unidos, lo que generó confusión entre sus seguidores.

Tomado de Instagram @la_liendraa

“Yo le saco el lado positivo a todo, el haberme presentado una vez suma y puede que una segunda vez no me la aprueben porque ¡ME LA APROBARON! Señores tenemos visa, La Liendra se va para Estados Unidos, hey my name is Liendritas”, fueron las palabras del creador de contenido, muy emocionado.

Pero lo que más llamó la atención de los internautas fue la fotografía que subió a su cuenta de Instagram, acompañada de un video. En la instantánea, aparece ‘La Liendra’ con un letrero que dice: “Me gusta el sancocho, también la empanada y ya cambiando el tema tengo mi visa aprobada. Liendritas ya poder entrar a los Estados Unidos”.

Tomado de Instagram @la_liendraa

Asimismo, en el video se aprecia a Gómez hablando en inglés, demostrando su poco o casi nulo dominio de este idioma.

Tomada de Instagram @la_liendraa

“Oh yeah, oh yeah! My name is Mauro. Happy happy de ir a EE.UU., oh yeah, happy happy (Oh sí, oh sí! Mi nombre es Mauro. Feliz, feliz de ir a Estados Unidos, oh sí, feliz feliz)”.

¿Cuánto dinero gastaron en Dubái?

En su regreso a Colombia, ‘Duke’ y Gómez debieron hacer escala en España por 12 horas mientras abordaban el siguiente vuelo con destino al país cafetero. Allí, el creador de contenido decidió interactuar con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, en donde abrió la famosa caja de ‘preguntas y respuestas’ y los fanáticos de la pareja aprovecharon para preguntar sobre el viaje.

- ¿Cuánto se gastaron en el viaje?, preguntó uno de sus seguidores mientras descansaban en el aeropuerto de Madrid.

“Parce mucha, pues tampoco mucha yo no sé porque cada quien tiene plata, pero yo creo que contando todo todo todo, se nos fueron por ahí unos 60 o 70 millones en el viaje pero porque nosotros hicimos de todo”, reveló Mauricio Gómez a la pregunta de su seguidor.

