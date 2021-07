Jessie Reyez, la colombiana que participó en la canción oficial de la segunda entrega de ‘Suicide Squad’

Jessie Reyez

El pasado 26 de marzo, los fanáticos de DC Comics recibieron un primer adelanto de lo que será la segunda entrega de Suicide Squad (Escuadrón Suicida), cuya primera parte fue estrenada en 2016. A mediados de junio de este año, sin embargo, salió a la luz el tráiler oficial de la película que, además de dejar en alto las expectativas de los fieles seguidores de la cinta, dejó escuchar ‘Rain’, la canción que acompaña la banda sonora del largometraje. Detrás de la creación del tema están Grandson, un músico canadiense-estadounidense, y Jessie Reyez, una artista colombo-canadiense. En el 2016, la canción que acompañó los avances fue Heathens, de la agrupación norteamericana Twenty One Pilots.

James Gunn, director de la película, fue uno de los que entregó la noticia al mundo. De acuerdo con su relato, tanto Jessie Reyez como Grandson son dos de sus artistas favoritos. Comentó que escuchó la canción en repetidas ocasiones, durante varios días, y que sintió que encajaba perfecto con el largometraje. “Cuando Grandson me interpretó por primera vez ‘Rain’ sentí que atravesaba directamente el corazón emocional de ‘The Suicide Squad’ (...) Meses después, todavía no he parado de cantarla en la ducha. Tener a Jessie en el sencillo, otra de mis nuevas artistas favoritas, es simplemente un bono”, reveló Gunn.

El tráiler oficial de ‘Suicide Squad 2′ ha sido visto más de seis millones de veces desde su publicación, hace dos semanas, y cuenta con más de 55 mil ‘me gusta’, en YouTube. Para Jessie ha sido un honor trabajar con Grandson y hacer parte de aquella película de villanos.

“Respeto a Grandson como artista, así que, por supuesto, estaba muy emocionada de trabajar con él; cuando me llamó para aparecer en ‘Rain’, no lo pensé dos veces (...) También soy fan de James Gunn y su trabajo, así que poder contribuir con una pequeña parte de mi creatividad al mundo de Suicide Squad es un honor”, comentó la artista de ascendencia colombiana de 30 años.

Grandson, por su parte, manifestó que en James encontró un amigo y mentor. Relató que, en medio de la pandemia, empezaron a compartir su trabajo entre ellos, tanto así, que su más reciente álbum terminó su grabación casi a la par del rodaje de Suicide Squad. Respecto a la colombiana, Jordan Edward Benjamin, nombre de pila de Grandson, compartió que ha sido su seguidor y uno de sus referentes de la escena musical canadiense, por lo que sabía que la idea resonaría en su cabeza y aceparía la colaboración.

“’Rain’ es un tema musical para dar sentido a la tragedia personal (...) A través de esta canción espero que otros encuentren la tranquilidad de que cualquier dificultad por la que estén pasando (...) conduce a una perspectiva más amplia y completa de la belleza de la vida en algún lugar del camino”, detalló el músico.

Sobre Jessie Reyez

Su nombre de pila es Jessica Reyez, y nació en Toronto, Canadá, el 13 de junio de 1991, sin embargo, sus padres son colombianos. Aunque lleva desde su adolescencia trabajando con la música, fue en el 2016 cuando su carrera se catapultó. Jessie estrenó ‘Figures’, cuya popularidad y éxito la llevó a posicionar su nombre en el puesto 76 en la lista Canadian Hot 100, en 2017.

En abril de 2017, Reyez publicó su EP debut ‘Kiddo’, y un cortometraje al que llamó “Gatekeeper”, en donde habló de la problemática de acoso y abuso sexual dentro de la industria musical: “Somos los guardianes. Abre tus piernas. Ábrelas. Podrás ser famosa. Sabes que podemos darte los sueños que estás persiguiendo. Sabes que se supone que tienes que emborracharte y desnudarte”.

Su carrera continuó en crecimiento, y recibió dos nominaciones de los iHeartRadio Much Music Video Awards, en las categorías de Mejor Artista Revelación Canadiense y Vídeo Favorito de los Fans. Durante ese mismo año, en 2017, se estrenó su colaboración con el DJ y productor británico Calvin Harris. En 2018 Jessie lanzó un nuevo EP al que llamó, ‘Being Human in Public’. Este álbum le significó una nominación a los Grammy Anglo en la categoría Mejor Álbum Urbano Contemporáneo”, y fue ella misma quien compartió un emotivo video en la que sus padres llegan a su casa para darle la noticia que, inicialmente, ella recibe incrédula.

Jessie ha colaborado con artistas colombianos como Carlos Vives, quien la invitó a cantar ‘Hechicera’, tema de su álbum ‘Cumbiana’. Así mismo, Reyez hizo parte del remix de ‘Ocean’, canción originalmente interpretada por Karol G. Jessie también interpretó ‘Con el viento’ una de las canciones de la banda sonora de la película mexicana ganadora del Oscar, ‘Roma’.





