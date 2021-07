Elkin Díaz habló de la nominación al Festival de Cannes de ‘Memoria’, película que protagonizó

Elkin Díaz. Foto: Instagram @elkindiaz37

El actor Elkin Díaz recientemente fue furor en sus redes sociales tras la curiosa manera en la que celebró la nominación al Festival de Cannes de la película ‘Memoria’, de la cual el cucuteño es protagonista junto a la actriz Tilda Swinton. El festival dio inicio e iría hasta el próximo 17 de julio y Díaz ya está listo para partir hacia ese destino, ubicado en la Riviera Francesa, pues su cinta va en la carrera por la Palma de Oro.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, el actor colombiano reveló algunos detalles de cómo se enteró de la nominación, la curiosa escena que protagonizó junto a su madre, quien lo felicitó por el acontecimiento y otras curiosidades que vivió durante la pandemia.

Tomado de Instagram @elkindiaz37

“La vida sigue, las deudas siguen, todo sigue es así ¿no?, me llamaron y si no llaman pues también, fue muy jocosa esa manera de anunciar la nominación y aunque no es llegar a la cima, es un paso más y un reconocimiento al trabajo, el simple hecho que la película o que el trabajo mío como actor lo vayan a ver al festival ya es logro y un reconocimiento”, confesó el actor a ‘Lo Sé Todo’.

De acuerdo con la sinopsis recogida por el portal FilmAffinity, ‘Memoria’ se centra en la historia de una cultivadora de orquídeas que visita a su hermana enferma en Bogotá. Allí, establece una amistad con una arqueóloga francesa y un joven músico.

“Memoria es una película hecha en Colombia escrita por un tailandés, tengo el privilegio de compartir escena junto a la maravillosa actriz Tilda Swinton, la única diferencia realmente era el idioma, ella no hablaba español y yo a duras penas balbuceaba el inglés y logramos tener un feeling muy lindo que se sentirá en la película”.

El cucuteño ya tiene las maletas listas. Su viaje inicia desde Bogotá con rumbo a París, donde será la primera escala del viaje y desde allí partirá hacia Niza, para por fin aterrizar en Cannes.

“Tengo cuatro hebras, entonces solo me falta decir cuál me voy a poner ese día. Son cuatro eventos diferentes, entonces un traje para cada evento, vamos a tener el placer de ver el estreno mundial allí en Cannes el 15 de julio y aquí en Colombia en el mes de octubre”, mencionó el actor a ‘Lo Sé Todo’.

También aprovechó para hablar de sus hijos y de sus publicaciones, confesó que en algunos momentos se siente demasiado hostigante cuando habla de su trabajo y de su vida actoral, pues si nadie más habla de él, sería él mismo quien resaltaría sus dotes artísticas y sin pretensiones.

“Mi hijo mayor es actor, está en la lucha y él me ve y yo le digo ‘hijo, no creas que esto todo es fácil, toca pelear y toca trabajar día a día para poder no alcanzar un premio, porque uno no trabaja para eso sino para alcanzar su propia satisfacción’ y la menor está estudiando artes escénicas, acabó de hacer un ejercicio para la universidad que me dejó descrestado”, añadiendo que su trabajo con ellos va por buen camino.

Finalmente, el actor se refirió a su tierra natal Cúcuta, resaltó que de allí le queda la esencia las personas oriundas de este lugar, gente bondadosa, generosos y cálidos; también, aprovechó para confesar por qué vive en Santa Marta.

“No escogí vivir en Cúcuta por la simplicidad que allá no hay mar y yo amo el mar y amo todas sus actividades”.

SEGUIR LEYENDO