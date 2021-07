‘El Miura’ apareció y le pidió perdón a Andrea Valdiri por recaer en las drogas

El pasado 7 de julio, Andrea Valdiri decidió publicar un conmovedor mensaje a todos los que, según dice, se han estado burlando de la situación por la cual actualmente atraviesa ‘El Miura’, como se le conoce a un habitante de calle al que ella decidió ayudar hace un tiempo, pero que recayó en los excesos.

No todos los días son buenos, también hay días que son malos. Hoy me levanté viendo unos comentarios de personas que me dicen: ‘se te acabó el circo’ y ‘esa platica se perdió’, pero quiero que sepan que esto no es una cuestión de dinero, era un tema de amor. Es un ser humano al que yo quise ayudar y le puse el empeño, porque fue más de un año de dedicación con un equipo maravilloso.