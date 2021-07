Críticas a Amparo Grisales por foto desnuda cubierta con la bandera de Colombia

Amparo Grisales, actriz colombiana / Archivo

La famosa actriz manizaleña Amparo Grisales sigue dando de qué hablar, pero esta vez no por sus acérrimas posiciones, sino por una foto en la que aparece casi desnuda, mostrando los glúteos, tapada con una bandea de Colombia y en señal de apoyo a la selección dirigida por Reinaldo Rueda, que quedó eliminada de la Copa América, tras su partido con Argentina.

Aunque la intención de la exjurado del programa ‘Yo me llamo’ era halagar a los jugadores de la ‘tricolor’, varios de sus más de 1.2 millones de seguidores la criticaron por posar sin ropa y tapándose el cuerpo con uno de los emblemas de la nación colombiana.

La fotografía, que data de hace varios años y que Grisales desempolvó como muestra de positivismo para que la selección Colombia derrotara al ‘albiazul’, pues al parecer no tuvo resultados, dado que el país cayó ante Argentina luego de una tanda de penales.

Grisales, que actualmente tiene 64 años y ha ganado reconocimiento en la farándula criolla por su paso en las artes escénicas y aparición en seriados de la pantalla chica y el cine, escribió en la descripción de la fotografía:

“Vamossss mi Selección. Vamossss Colombia. Mi Tricolor siempre la llevo en el corazón”, dijo.

Aunque los comentarios que en gran medida recibió la también conocida como ‘la diva de Colombia’ fueron de halagos, hubo varios que le dejaron mensajes con una de las polémicas que más la han rodeado durante su carrera: su edad y apariencia física.

Estas fueron algunos de las anotaciones que recibió la artista en su controvertida publicación: “Por su culpa quedamos eliminados de la Copa”; “Falta de respeto con nuestra bandera”; “Esa foto debe ser de la época de Italia 90, jajaja”; Recuerdos del primer mundial en Uruguay”; “Mujer de admirar, icono para seguir, ejemplo de disciplina y tenacidad”, entre otros.

A continuación, el polémico post:

MÁS POLÉMICAS DE AMPARO

Sus fotografías en Instagram no han sido lo único que ha ocasionado que el nombre de Grisales se escuche en la opinión pública. Hace tan solo unos días se difundió un video en el que la interprete arremetió contra las mujeres feministas que critican los piropos que los hombres envían hacia ellas.

El video de Grisales, que ha sido compartido masivamente en redes sociales, consta de menos de un minuto y fue el tiempo necesario para que la famosa artista dejara su explosiva opinión sobre la defensa a los elogios que envían los hombres y la caballerosidad masculina.

Las declaraciones de la también jurado del programa de Caracol TV, ‘Yo me llamo’, se viralizaron en la red social TikTok, donde Amparo ratificó que es “defensora de los piropos”.

“Yo creo que nacemos de esa seducción y de un enamoramiento de nuestros padres. A estas feministas se les fue la mano porque yo creo que tendríamos que prohibir las canciones, los poemas”, inició la actriz, respondiendo a una entrevista cuando le preguntaron qué creía de los piropos.

Amparo prosiguió refiriéndose a los cuentos infantiles y a la supuesta intención que le dan a cuentos infantiles tan recordamos como ‘La Bella Durmiente’ y ‘Caperucita Roja’, aseguró que las feministas sacaron de contexto dichos productos editoriales: “El otro día escuché a unas feministas decir que le iban a cambiar el cuento a los cuentos infantiles porque resulta que el príncipe, cuando besa a la bella durmiente, entonces que se está aprovechando de ella porque está dormida”, dijo, mientras que envió una dura critica a quienes pertenecen a ese movimiento que lucha por la reivindicación del derecho de la mujer.

“Luego el lobo va y se come a la abuela. Uno no sabe de qué forma se la comió o quién es el lobo. Vamos a entrar en unos terrenos tan absurdos. Si no les gusta el piropo, yo creo que deberían agradecer. Debe ser que no les dan muchos piropos”, aseveró Amparo Grisales.

