Cinco errores que no deben cometer quienes se encuentren vacunados contra el covid-19

Según el Ministerio de Salud, hasta el martes 6 de julio de 2021, el país ha logrado vacunar a 20 millones de personas, esto con un ritmo de vacunación de 324.080 dosis diarias. El total de segundas dosis aplicadas en el país es de 7.473.889 y se han aplicado 323.506 vacunas de una sola dosis. Bajo estos parámetros, los expertos en salud hicieron una serie de recomendaciones para quienes ya completaron su esquema de vacunación o quienes lo acaba de iniciar, pues, se han dado cuenta que los ciudadanos están cometiendo algunos errores con la vacuna.

Para las vacunas de dos dosis, solo aplicarse una no crea inmunidad:

En una entrevista para el diario El País de Cali, el epidemiólogo Rayan El Barkachi comentó que uno de los errores más frecuentes es que las personas creen que al haber obtenido una sola dosis de la vacuna, ya crearon las defensas suficientes para que el cuerpo se defienda del virus. Además, dejó claro que una sola dosis genera solo el 60 % de los anticuerpos de protección por un tiempo muy corto. Para que esta se prolongue es necesario completar el esquema.

“Si se pone solo la primera dosis puede tener algún grado de defensa, pero quizás no para las nuevas variantes. Entonces, lo deja en un riesgo muy parecido al de una persona que no se haya vacunado; por eso, la necesidad de la segunda dosis”, aclaró a El País de Cali el epidemiólogo.

Las fakenews:

Muchas personas dejan de completar el esquema de vacunación, no lo inician o creen que es peligroso hacerlo porque han visto noticias falsas en internet en las que se dice que la vacuna produce daños colaterales al organismo.

“Usted puede tener el virus, pero pueda que no tenga síntomas o que estos sean muy leves, y puede contagiar a otras personas. Mientras no se logre vacunar masivamente a la población para generar una inmunidad de rebaño no se van a poder relajar las medidas de bioseguridad”, aseguró El Barkachi.