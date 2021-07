Juez vuelve a negarle la libertad a ‘Marquitos’ Figueroa

EFE 163

Por quinta vez consecutiva un juez de Barranquilla le negó la solicitud de libertad a Marcos Figueroa, también conocido como alias ‘Marquitos’. La defensa del exparamilitar y narcotraficante había presentado la solicitud alegando vencimiento de términos, sin embargo, el togado se mostró de acuerdo con que el acusado representa un peligro para la sociedad, por lo que no puede quedar libre.

Con la decisión se mostró de acuerdo el abogado de las víctimas de Figueroa, Miguel Ángel del Río Malo, quien señaló que si existe vencimiento de términos es porque “la defensa de ‘Marquitos’ no ha hecho otra cosa que dilatar el proceso desde un principio y esta es la última vez, porque finalmente el próximo 23 de julio tenemos la audiencia de alegatos finales donde termina la etapa probatoria”.

Valga recordar que, al narcotraficante se le juzga por el asesinato de Oscar Rodríguez, hijo de alias ‘El Sastre’, en 2011, en el marco del mismo proceso que destapó la llamada ‘Ñeñepolítica’. Por los hechos no se le pudo empezar proceso sino hasta el 27 de abril de 2016, cuando llego extraditado desde Manaos, Brasil, donde había sido capturado desde 2014.

Desde entonces, su defensa había adelantado una serie de maniobras consideradas como “inconducentes” por el abogado del Río, pues lo que buscan es ganar tiempo para presentar, precisamente, el alegato rechazado el día de hoy: que habían transcurrido más de 150 días desde el inicio del juicio sin que se hubiera definido su situación jurídica. La misma maniobra ya se había utilizado sin éxito en Barranquilla, Bogotá y Cómbita.

De igual forma, hay un tercer motivo explicado por el defensor de las víctimas: “Existen líneas de investigación adicionales para establecer otros partícipes, pero la cabeza en este caso sería Marcos Figueroa por una contraprestación económica por parte de Ñeñe Hernández a la organización (de Figueroa) para perpetrar este crimen por una deuda que se tenía entre Carlos Rodríguez, padre de la víctima y Hernández”. En otras palabras, es una pesquisa amplia y en curso, que lo involucra, por lo que no es viable dejarlo en libertad en este momento.

Valga recordar que, la solicitud llega hasta los juzgados de Barranquilla a pesar de que el investigado se encuentra recluido en la cárcel de La Picaleña, en Ibagué, pues el juez de esa ciudad, tras la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría y del abogado del Río, determinó ese mismo día que la solicitud de libertad debía ser analizada en la capital del Atlántico, donde se había cometido el crimen en cuestión. En ese momento, el argumento era que no se había podido demostrar su responsabilidad en el asesinato de Rodríguez.

Eso, sin embargo, estaría por cambiar, pues de acuerdo con el defensor de las víctimas ,“ya con esto el juez de conocimiento establecerá si existe responsabilidad penal en cabeza de Marcos Figueroa, nosotros creemos que sí, o si por el contrario, no existen elementos para determinar su responsabilidad”.

No sobra mencionar que “Marquitos”, era líder de una organización criminal que operaba en los departamentos colombianos de Cesar y La Guajira, en la frontera norte con Venezuela, y ha sido investigado por cerca de 250 homicidios, entre ellos los de tres políticos. Se trata de los esposos Henry Ustariz Guerra (2008) y Yandra Brito, ex alcaldesa de Barrancas (La Guajira), ocurrido en 2012; y del ex diputado Efraín Ovalle Oñate.

