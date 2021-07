‘Superman’ López acepta que no “ha estado para mucho” y descarta la búsqueda del ‘maillot’ de puntos en el Tour de Francia

Tour de France - Etapa 8 - Oyonnax - Le Grand-Bornand. En la foto, con la chaqueta azul del Movistar Team, Miguel Ángel López. REUTERS/Benoit Tessier

Miguel Ángel López era uno de los ‘escarabajos’ favoritos a disputar la clasificación general en el Tour de Francia. El boyacense llegaba a la segunda gran carrera de ciclismo del año luego de coronarse campeón de la Vuelta Andalucía y como uno de los capos de filas del Movistar Team. Sin embargo, culminada la primera semana en la ronda gala, perdió cualquier oportunidad de podio. Ahora, las esperanzas colombianas están puestas en Rigoberto Urán.

Desde las primeras jornadas, en las que se vio envuelto en tres accidentes, ‘Superman’ perdió tiempo. Y, cuando llegó la alta montaña, en las etapas 8 y 9, no brilló como se esperaba. Lejos de batallar junto a los llamados a protagonizar la carrera, Tadej Pogacar, Richard Carapaz y el ‘Toro’ de Urrao, quedó rezagado del lote principal en los primeros ascensos.

Aunque se pensó que tras su imposibilidad de pelear la clasificación general lucharía por la camiseta de puntos, que hoy porta el también cafetero Nairo Quintana, López afirmó que está descartado. De ahora en adelante se centrará en apoyar a su compañero de escuadra Enric Mas, hoy sexto en la competencia.

Este 7 de junio, en conversación con los medios de comunicación, el nacido en Pesca comentó:

“Vine aquí para compartir el liderato con Enric y que la carretera nos pusiera cada uno en su sitio. Ahora es él quien tiene la oportunidad de acabar en el podio y el objetivo del equipo es la clasificación general, por lo que si nos recuperamos trataremos de echarle una mano”.

El colombiano no ocultó su frustración por la mala suerte que corrió en las primeras etapas del Tour, tanto como para decir que eso le bajó la moral. Su más reciente caída —aunque logró volver al pelotón— fue la de la etapa 8 y se debió al estado de la carretera, resbalosa, por la lluvia.

“Está siendo un Tour muy duro y extraño, además no he tenido suerte. Tuve una primera caída, quedé cortado, perdí tiempo y me bajó la moral. Luego otra caída en la cuarta etapa... Así es difícil competir. Todo esto se reflejó en la etapa de ayer, en mi vida pasé un día tan malo, casi entro fuera de tiempo. Esto me hará más fuerte, es la primera vez que paso por esta situación”.

La etapa del domingo, a la que ‘Superman’ hace referencia, se disputó en los Alpes, y en ella llegó a más de 34 minutos del vencedor, Ben O’Connor.

“Es la primera vez en mi vida que me encuentro en esta situación, porque siempre suelo estar con los corredores de delante, que pierdo poco tiempo y nunca hago ‘grupeta’ (...). Juro que en mi vida nunca había pasado un día tan malo como el de ayer [ domingo] porque estuve a punto de no entrar en el límite del tiempo”.

El ciclista de 28 años fue enfático en que no buscará el maillot de puntos, aunque no descartó ir por una victoria de etapa. “Las dos opciones son buenas, el podio de Enric y luchar por una etapa. Vamos a subir la moral y pensar que puedo estar en una escapada y aprovechar la situación para que luego llegue Mas y pueda enlazar conmigo.

Según él, su mayor ilusión es apoyar a Enric Mas en las etapas de montaña que quedan y ayudarlo a llegar al podio. “Para ello espero recuperarme físicamente, pues hasta el momento no he estado para mucho”, sentenció.

