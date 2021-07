Mario Espitia agradeció los mensajes de cariño tras su salida de MasterChef Celebrity

Mario Espitia en MasterChef Celebrity Colombia 2021. Foto: Instagram @espitiamario

Posiblemente el capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2021 transmitido el domingo 4 de julio ha sido el más tenso de la historia de las versiones ‘celebrity’ del reality gastronómico. En el reto de eliminación hubo de todo. Para empezar, los amenazados con delantal negro eran el actor español Emmanuel Esparza, el actor cucuteño Gregorio Pernía, la actriz bogotana Ana María Estupiñán, el actor Pity Camacho, la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, el actor y presentador barranquillero Mario Espitia y la exmodelo y periodista paisa Catalina Maya.

El reto consistía en replicar un par de postres, prueba que le costó pasar un momento muy desagradable a más de uno, principalmente a Mario Espitia, Ana María Estupiñán y Catalina Maya.

Para empezar, Maya se habría confundido por el desorden que tenía en su cocina y se le mezclaron la crema que había hecho con la de la muestra que le habían dado para replicar. En últimas, presentó a los jurados parte del producto original en uno de sus postres.

Por su lado, Ana María Estupiñán se sinceró al momento de presentarle sus postres al jurado y reveló que en uno de ellos puso una crema que le había cedido Mario Espitia tras verla colgada. Posteriormente, el barranquillero también confesó haber recibido ayuda de otros de sus compañeros en el reto – Emmanuel Esparza y Gregorio Pernía- por lo que sus postres no estaban hechos al cien por ciento por él.

Todo esto generó un caos y, los jurados del programa - los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y el chileno Chris Carpentier – decidieron subir al balcón a Pernía y Esparza que, aunque ayudaron a Espitia, sí realizaron sus propios postres sin recibir productos de nadie y sin que nadie les hiciera alguna crema o relleno. También salvaron a Alicia pese a que sus postres estaban muy lejos de ser una réplica, sin embargo, ella también hizo su trabajo por su propia cuenta. También se salvó Pity Camacho. En cuanto a los otros tres amenazados con delantal negro, los jurados optaron porque los demás participantes (que estaban en el balcón) votaran por la salida ya fuera de Mario Espitia, Ana María Estupiñán o Catalina Maya.

De este modo, quien obtuvo más votos fue Mario, seguido de Ana y, por último, de Catalina.

Mario Espitia habla de su salida de MasterChef Celebrity Colombia 2021

Ahora, tras su polémica eliminación que abrió un debate entre la honestidad, la trampa, la solidaridad, etc, Mario Espitia agradeció en sus redes sociales los mensajes de cariño recibidos luego de su salida.

“Lo primero. He leído cada uno de los mensajes que me han escrito. Les doy mi palabra, cada mensaje lo he leído (…) tal vez, la infraestructura de este pecho no estaba lista para recibir tanto cariño en tan poquito tiempo, en tan poquitas horas, pero he leído cada mensaje y decidí hacer este video para agradecerte a ti, gracias por abrazarme yo también te abrazo por aquí”, expresó en un video publicado en Instagram.

Prosiguió: “Lo otro es que, estaba pensando - anoche me vi el programa con mi familia - y de verdad hay dos caminos: el del amor y el respeto a pensar de cualquier calentura de la atmosfera y de la situación o el camino de me hablas así, te respondo así, se me sube la revolución de uno a un millón y paso por encima de las personas (...) yo cogí el primero, de dar amor y cariño importa qué esté pasando (…) está también el camino de la honestidad o el camino de omitir o mentir, yo prefiero el camino de la honestidad, es un poquito más complejo, pero al final la recepción, el abrazo de la vida es maravilloso”.

Por último, también manifestó su sorpresa por la “cantidad de seguidores” que ha tenido en Instagram.

Mario Espitia habla de su salida de MasterChef

Famosos eliminados hasta el momento en MasterChef Celebrity Colombia 2021

El reality – lanzado el 5 de junio – lleva hasta el momento cinco retos de eliminación.

En el primero la cantante de música popular, Francy, quedó eliminada y fue la primera en salir del programa. La siguiente celebridad en despedirse de MasterChef Celebrity Colombia 2021 fue la actriz Lorna Cepeda.

En la tercera prueba de eliminación quienes tenían delantal negro debieron hacer un calentao. Tras probar todos los platos, los jurados optaron por considerar que el más flojo lo tenía el actor y presentador venezolano, Ernesto Calzadilla, el tercer famoso en salir de la competencia.

Posteriormente, se sumó a la lista de eliminados el actor Julio Sánchez Cóccaro y ahora el actor y presentador Mario Espitia.

