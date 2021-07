María Fernanda Cabal apoyó grupo que cubrió grafitis relacionados con falsos positivos y el Esmad en Cali

Pintatón en Cali. Foto: @ChriGarces

Este domingo se adelantaron en Cali (Valle del Cauca) ‘pintatones’ que cubrieron de pintura gris los murales realizados por artistas en el marco del paro nacional. En algunos de los grafitis se denunciaban presuntos abusos sexuales, acciones violentas del Esmad y hasta señalamientos de asesinatos. Las personas que asistieron a estos plantones llevaban camisetas blancas, algunos con la frase “no al comunismo” y “yo soy seguridad”.

En el evento hizo presencia la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien recorrió una zona de la Calle 5ta, cerca al Boulevard del Río. “Quieren acabar con un país que quiere salir adelante. No hay ningún derecho a la protesta, es falso. El derecho fundamental es la vida, a la movilidad, del trabajo, el resto es mentira. Cuando deja de ser pacífica se pierde cualquier protección como del código interno como internacional. Todo lo que han dicho ellos es falso, que el derecho a la protesta es superior a no estar secuestrados como estuvimos aquí en Cali. Todo lo que hacen es pervertir, que lo bueno es malo y lo malo es bueno y no nos vamos a dejar”.

“Dios es uno y Dios nos quiere libres porque somos espíritu y el espíritu nadie lo puede esclavizar y no vamos a dejar perder Cali, no vamos a dejar perder a Colombia”, concluyó la congresista.

María Fernanda Cabal en Cali

En un video compartido en Facebook, el periodista Raúl Ramírez entrevistó a Gustavo Adolfo Muñoz, una de las personas que respaldaban la ‘pintatón’. El hombre señaló que la manera de expresar las injusticias “no es dañando la ciudad” y calificó que los asesinatos contra jóvenes en el marco del paro son “delitos personales, no se puede catalogar a toda la Policía o al Esmad de asesinos”. También dijo que el episodio de Andrés Escobar, un civil que fue captado en cámara disparando contra manifestantes en Ciudad Jardín, es un hecho “nefasto”. Muñoz fue condenado en 2013 a seis años de prisión por falso testimonio y fraude procesal por inducir a error a servidor público, falsa denuncia y calumnia.

Otra mujer se refirió a la borrada de murales y dijo que se hizo de gris porque pretenden llegar a acuerdos con los manifestantes para pintar cosas que no inciten al odio, su reclamo principal.

Sin embargo, no todas las personas que estaban ese domingo lo hicieron por convicción. En otro clip difundido en redes, una persona le preguntó a un hombre que está pintando que cuáles eran sus razones para cubrir con gris un mural alusivo a los 6.402 ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2008 que dio a conocer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a inicios de este año. “La verdad yo vine porque me llamaron a trabajar y necesito una plata. Yo no estoy trabajando, por eso vengo”, señaló el hombre.

Según el concejal por el partido Alianza Verde, Terry Hurtado, muchos de los murales borrados se hicieron antes del paro, como el de los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales y uno que decía “paren el genocidio” que hacía referencia a la masacre en Llano Verde.

En la zona hizo presencia también Alfredo Mondragón Garzón, un integrante del Polo Democrático que cuestionó a las personas que pintaban de gris un grafiti en el que aparecía el presidente Iván Duque. Uno de las personas le respondió que eso era pintado por vándalos y por ‘drogadictos conocidos como chirretes’ y que por eso se debía borrar. También el hombre resaltó el asesinato del patrullero Carlos Andrés Rincón, cuyo cuerpo apareció en el río Cauca y culpó a los vándalos de hacerlo. Ahí mismo el ciudadano respaldó lo sucedido con Andrés Escobar en Ciudad Jardín diciendo que se estaba defendiendo.

