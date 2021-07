Ana Lucía Domínguez explicó por qué es seguidora de Álvaro Uribe: “Estoy muy agradecida con el expresidente”

Imágenes de archivo.

Ana Lucía Domínguez es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana. Desde su aparición en De pies a cabeza, emitida por primera vez en 1993, cuando apenas tenía 10 años, esta ha desarrollado una exitosa carrera en la pantalla chica a raíz de su gran talento, siendo recordada en producciones como Gata Salvaje, Pasión de gavilanes, Perro amor, ¿Quién mató a Sara?, entre muchas otras.

Además de ser elogiada por su belleza y sus actuaciones, la vida personal de la actriz colombiana también está ante la opinión pública, razón por la que sus relaciones amorosas han sido comentadas por los medios; sin embargo, no todo se queda allí. Una de las razones por las que Domínguez recibe críticas y halagos también ha sido su posición política frente a Colombia, la cual ha manifestado públicamente en varias ocasiones.

La famosa actriz, que vive en los estados Unidos, ha dejado claro en varias ocasiones que se identifica con la derecha colombiana, especialmente, con el uribismo. Esta posición también ha quedado clara con la defensa que ha hecho de su esposo el actor colombiano Jorge Cárdenas, con quien se ha casó en 2008, y quien recientemente ha sido objeto de críticas por su posible incursión en la política con el Centro Democrático.

Ana Lucía Domínguez junto a su esposo, el actor Jorge Cárdenas. Foto: Instagram @analuciado.

Recientemente, la colombiana estuvo en una entrevista con el presentador Juan Diego Alvira a través del perfil de Instagram del periodista. En este diálogo ambos hablaron sobre la niñez de Domínguez en Colombia, su carrera profesional y también sobre su posición política, la actriz aplaudió la inteligencia de su esposo pero señaló que no le gustaría que entrara a la política y explicó por qué es seguidora del expresidente Álvaro Uribe.

El periodista le cuestionó por cómo estaba tomando las críticas a su esposo por su posible entrada al Senado de la República con el aval del Centro Democrático, “me parece maravilloso que le guste exponer sus ideas y sea tan valiente, me parece que todos deberíamos tomar esa postura, hay muchos famosos que piensan como él y no lo hacen porque les da temor perder seguidores”, afirmó Domínguez.

Añadió también que “creo que es una persona a la que nunca le ha interesado la política, y en este momento que le hayan hablado es porque Jorge se expresa y lo hace muy bien”. Sin embargo, el periodista insistió en cuestionarle si ella estaría feliz o de acuerdo con que su esposo decidiera encaminarse por la política en Colombia para añadir un nuevo trabajo a su lista, pues Cárdenas ha sido actor, cantante, bailarín y empresario.

“Definitivamente no, porque no vivimos en Colombia, primer punto. Número dos, la mayor parte del trabajo de Jorge están en México y Estados Unidos, y requieren demasiado tiempo de dedicación, él está muy dedicado a ello y aunque tiene muy clara su postura él no tiene experiencia en la política. Entonces no creo y, la verdad, no quiero. Él me lo planteó y me preguntó qué pensaba, yo le dije la verdad”, explicó Ana Lucía.

Juan Diego Alvira continuó cuestionando a la mujer por su posición política y le preguntó si pertenecía a la misma línea que su esposo, a lo que ella respondió que “totalmente”. “¿Estás de acuerdo con la seguridad, imponer el legado de Uribe?”, remató Alvira.

Ana Lucía respondió señalando que no le gustaba la palabra imponer, pero que “sí estoy muy agradecida con el expresidente, por todo lo que hizo por nuestro país. Yo viví en esa Colombia en la que no podíamos salir de la ciudad, no podíamos ir a Girardot o a Medellín con mis papás (...) luego viví la Colombia en la que podía ir a grabar donde quisiera y veíamos a los militares en la carretera y sabías que estabas protegido, que todo iba a estar bien”.

En medio de su explicación Domínguez recordó una experiencia que vivó junto a Amparo Grisales y Michel Brown cuando grababan ‘Madre Luna’. “Estábamos grabando en Girardot y llegó la guerrilla a entrevistarnos, ponernos problemas, amenazarnos y cuando la producción llama a la Policía les dicen que ‘eso es zona roja ¿qué hacen ahí' nosotros no podemos ir por ustedes’, entonces nos metieron a todos los actores en carros diferentes porque si llegaban a secuestrar un carro no nos cogían a todos y todos estábamos muertos del susto”, recordó la actriz.

Finalmente, Domínguez recalcó que la seguridad es algo que le agradece al expresidente y que lamenta que, actualmente, en el país no se respete a la fuerza pública.

