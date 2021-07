Carolina Cruz brinda nuevos detalles sobre la salud de su hijo Salvador

Carolina Cruz es una de las mujeres colombianas con mayor reconocimiento en el mundo del espectáculo, no solo por sus más de 20 años como presentadora de diversos programas de televisión, sino por la fiel comunidad de seguidores que ha logrado cosechar a través de sus redes sociales, desde las cuales compartió recientemente varios videos en los que brinda algunos detalles sobre la salud de su hijo Salvador, quien nació en marzo pasado.

Todo sucedió en medio de una dinámica de preguntas y respuestas a través de la cual, la vallecaucana, despejó varias de las dudas que tenían sus más curiosos fanáticos ante algunos aspectos que les hacen pensar que el niño, su segundo hijo, se encuentra enfermo.

¿Está enfermo?: “Gracias a Dios, no”.

¿Es normal que saque la lengua?: “Es más que normal, según nuestro doctor de cabecera. Cada vez la saca menos”

¿Es un niño especial?: “Especial, no. Súper especial. Es un niño deseado, amado y muy esperado, que llegó a nuestras vidas a enseñarnos más de lo que pensábamos”

De igual manera, Carolina Cruz se refirió al tamaño de la cabeza de Salvador y aunque advierte que “no es normal, pero gracias a Dios todo está perfecto en él”.

Sin embargo, las preguntas continuaron surgiendo entre los seguidores de la esposa de Lincoln Palomeque y ella, ‘sin pelos en la lengua’, decidió aclarar todo respecto a la salud de su hijo con una publicación que acompañó de varias fotografías y un emotivo mensaje.

Además, en esta misma publicación, aprovechó para revelar que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto. Fueron pocos los detalles que quedaron en evidencia, pues dice que incluso llegó a pensar dos veces antes de publicar todo esto, ya que “no es justo exponer a los hijos a tanta rabia, rencor, dolor y resentimiento que hay en el mundo y, sobre todo, en redes sociales.

“Nosotros como familia tenemos la fortuna de contar con todo lo que hemos necesitado para que Salvador esté perfecto, pero la gran mayoría no tienen estos beneficios, por este motivo nace ‘Salvador de sueños’. Esto apenas está arrancando pero tengo la seguridad que será el proyecto más importante de mi vida (...) Perdón hijos porque desde la Alegría se ser mamá he querido compartir todo desde el amor y eso los ha llevado a recibir muchos comentarios que no merecen recibir”, aseveró.