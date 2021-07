Cabal y Farah volvieron a ganar y clasificaron a los cuartos de final de Wimbledon

Cabal y Farah clasificaron a cuartos de final de Wimbledon 2021. Foto: cortesía Fedecoltenis.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se metieron entre las mejores ocho parejas de Wimbledon. Los tenistas colombianos consiguieron una nueva victoria este lunes 5 de julio ante los australianos Luke Saville y Max Purcell con parciales 6-3, 6-4, 2-6 y 6-4, en dos horas y 11 minutos de partido para clasificar a los cuartos de final.

Recordemos que la dupla nacional, número tres preclasificada, es la vigente campeona del certamen británico, teniendo en cuenta que la edición del 2020 fue cancelada por la pandemia de la COVID-19. En aquel 2019, estos levantaron el título tras vencer en la final a los franceses Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin, obteniendo así su primer título ‘Mayor’.

Con este resultado, Cabal y Farah llegaron a su triunfo número 70 en torneos de Grand Slam, los cuales están repartidos de la siguiente manera: 23 en Roland Garros, 18 en Wimbledon, 15 en el Abierto de Australia y 14 más en el Abierto de los Estados Unidos.

Desde el comienzo del partido, los colombianos mostraron una buena efectividad con su juego de servicio, sobre el cual lograron ganar el 82% de puntos con el primero y un 86% bajo el segundo. Con ello, en su turno de saque, apenas perdieron cuatro puntos de los 24 que disputaron.

Por otro lado, sus rivales no evidenciaron números muy altos: con el primero y el segundo servicio tuvieron un 60% y 70% de puntos ganados respectivamente. Un quiebre cuando el marcador estaba 3-2 terminó por marcar la diferencia en el set, que Cabal y Farah aseguraron por 6-4.

En el historial general, Cabal y Farah ganaron su partido número 301 como pareja. Foto: cortesía Fedecoltenis.

En el segundo parcial la tendencia fue muy similar, con la diferencia de que los tenistas nacionales subieron aún más su contundencia bajo el primer servicio, el cual rondó un porcentaje del 90% de puntos obtenidos. A raíz de su alta efectividad, en el desarrollo de esta manga sus rivales no contaron con oportunidades de quiebre. Cabal y Farah necesitaron de apenas un quiebre para embolsarse una ventaja de dos sets a cero (6-4).

De cara al tercer parcial, parecía que los dos veces campeones de Grand Slam no tendrían mayores inconvenientes para cerrar el compromiso, pues, apenas en el primer juego, estos lograron quebrar el saque de sus rivales. No obstante, Saville y Purcell lograron recuperar la pérdida, e incluso lograrían concretar dos breaks más para extender la contienda a un cuarto set.

En la manda decisiva de este partido, el servicio volvió a marcar la parada, dejando para los tenistas ‘Cafeteros’ un promedio de puntos ganados con el servicio del 87.5%, lo cual ocasionó que, en los juegos de devolución, sus rivales apenas se llevaran tres puntos. Al final, un único quiebre de servicio inclinaría la balanza para la dupla colombiana que, recordemos, viene de ser semifinalista en el último Roland Garros, donde fue eliminada por los franceses Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut.

“Venimos sacando bien. Hoy fueron condiciones muy duras, viento y nublado. En los partidos pasados y en este estamos dando pocas oportunidades”, manifestó Cabal tras el encuentro. Entretanto, Farah se refirió a cuáles, de sus 70 celebraciones de Grand Slam, son las que más recuerda: “No puedo descartar las dos finales que jugamos y ganamos [Wimbledon 2019 y US Open 2019]. Creo que van a quedar en mi memoria para el resto de mi vida y también me quedaría con la primera victoria que tuvimos aquí, que fue 21-19 ante la siembra cuatro que eran Bopanna/Qureshi”.

PRÓXIMA RONDA:

En los cuartos de final de Wimbledon, los colombianos se estarán midiendo ante la pareja conformada por el estadounidense, Rajeev Ram, y el británico, Joe Salisbury. Dicho encuentro se disputará este martes 6 de julio en un horario todavía por definir.

Ambas duplas ya se han enfrentado en dos ocasiones, sin embargo, estas favorecen a los rivales. El primer cruce fue en el Masters 1000 de París (2019), donde Cabal y Farah caerían en los octavos de final con parciales de 5-7, 7-5 y 10-3. Y el encuentro restante fue este mismo año, durante el ATP 250 de Eastbourne: allí el norteamericano y el británico se impondrían en las semifinales con un marcador de 0-6, 7-6 y 6-10.

