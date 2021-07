Jessi Uribe dice que no le fue infiel a Sandra Barrios con Paola Jara

Fotos tomadas de Instagram @SandraBarrios0328, @JessiUribe3 y @PaolaJaraJP

Nuevos detalles sobre la vida sentimental de Jessi Uribe volvieron a ser noticia entre sus más curiosos seguidores, luego de que el cantante de música popular se refiriera a todas aquellas críticas que recibió por separarse de Sandra Barrios, en 2019, y en 2020 anunciar una nueva relación con la artista paisa Paola Jara, pues incluso se llegó a decir que ambos fueron amantes mientras este matrimonio seguía en pie.

Todos los señalamientos fueron desmentidos por el bumangués a través de una reciente entrevista con la revista Vea, de la cual protagonizó la más portada del mes junto a su actual pareja.

“Aunque la gente hable, quienes estuvieron conmigo saben que soy sincero, y un día le dije a mi pasado: ‘No doy más, quiero darme una oportunidad para ser feliz, para sentir cosas lindas que ya no siento’. Ya no estaba enamorado. Es normal que las relaciones se acaben. Sin tener que abandonar lo mío, o sea mis hijos, quería una oportunidad para ser feliz y terminé esa relación. La gente dice que estuve con las dos al mismo tiempo, ¡falso! Yo nunca estuve con Paola y con ella (Sandra Barrios) a la vez”, comentó Jessi Uribe.

Inclusive, el intérprete de canciones como ‘Dulce pecado’ y ‘La culpa’ señaló que Jara fue muy respetuosa, pues no le ‘paraba bolas’ cuando era un hombre comprometido. “Pao ha sido recta toda la vida. Ella ya me gustaba mucho y yo a ella no. Es una mujer muy centrada y recta en sus cosas, nunca tuvo un manchón en su carrera”, añadió.

En esta misma publicación, Paola Jara y Jessi Uribe revelaron que se van a casar pronto, aunque no tienen confirmada la fecha, pues manifiestan que están enfocados en diferentes aspectos de su vida profesional que no pueden parar por ahora, sobre todo ahora que el sector del espectáculo intenta recuperarse.

Cabe mencionar que en días recientes ambos artistas dieron muestras de lo que es su nuevo apartamento ubicado en Miami, el cual habrían adquirido entre los dos y sobre el que bastante se rumoró entre su comunidad de seguidores.

Sin embargo, la compra de la propiedad quedó confirmada con un video que publicó Jessi Uribe este 22 de junio, en el cual se observa a la pareja brindar con champaña desde el balcón que, por demás, tiene una espectacular vista al mar y a otros edificios que se alzan en las playas del sureste de La Florida.

¿Se irán a vivir juntos a Miami?

Paola Jara respondió esta duda en días recientes a través de su cuenta de Instagram y comentó que por el momento no está definido del todo, pero advierte que sí van a estar repartiendo el tiempo entre los proyectos que llevan a cabo en suelo norteamericano y la vida que tienen hecha en Medellín, donde se ubica su lujosa casa.

“Yo creo que me gustaría estar entre ambos países. Por supuesto, si me quedo mucho tiempo en Miami es porque hay muchas cosas interesantes de trabajo para hacer y ese es el sueño, esa es la idea”, afirmó.

Mientras que a la pregunta de cómo es la relación de la artista con la familia de su pareja, Jara dejó saber que siente un cariño muy especial por Fernando Uribe, su suegro, mejor conocido en el mundo de la música como ‘El Charro’, pues vale recordar que desde hace décadas es un reconocido mariachi en su natal Bucaramanga.

“La verdad es que sí (lo quiero), toda la familia de Jessi Uribe son hermosos conmigo y los aprecio mucho a todos”, concluyó la intérprete de canciones como ‘Murió el amor’, ‘Mala mujer’ y ‘Como si nada’.