Fuad Char habla del sobrepeso de Teófilo Gutiérrez y le señala de patrocinar protestas contra Junior

Desde el pasado 30 de junio, cuando se confirmó que Teófilo Gutiérrez no continuaría en el Junior, mucho se ha especulado sobre las razones por las cuales el delantero y el club de Barranquilla no llegaron a un acuerdo. Las dudas surgieron debido a que el jugador que se crió en el popular barrio ‘La Chinita’ manifestó que quería quedarse, incluso ilusionó a la hinchada diciendo que, de renovar su vínculo con el cuadro ‘tiburón’, les prometía la décima estrella en el fútbol colombiano y la clasificación a la Copa Sudamericana.

Fue tanta la conmoción que generó la salida de quien disputó la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 que, el pasado 3 de julio, algunos hinchas organizaron un plantón en la sede administrativa de Junior para luego vandalizarla. “Teo no se va”, se escuchaba en las arengas de cerca de 100 integrantes de la barra ‘Los Kuervos’, quienes manifestaron la no continuidad del ariete.

En contexto: Hinchas del Junior vandalizaron la sede del equipo durante plantón por la salida de Teófilo Gutiérrez

Pues bien, este 4 de julio, en entrevista con el medio de comunicación regional El Heraldo, Fuad Char Abdala, uno de los accionistas del club habló sobre lo sucedido y arremetió contra Teófilo Gutiérrez, señalándolo de alentar a los hinchas a protestar contra la dirigencia de Junior.

Lo que explicó Char es que si bien Teófilo habló con la prensa de su interés por continuar en el cuadro rojiblanco, su cercanía con el club los últimos dos meses fue poca:

“Teófilo ha manejado eso de manera muy personal con la prensa, pero con nosotros no. Teo no nos acompañó en los últimos 60 días, estuvo por fuera del equipo”.

Más allá de la lejanía entre Teo y la dirigencia del club para renovar, Fuad Char explicó que la salida del delantero no se trata de una decisión personal, sino netamente deportiva, pues, según él, incluso el DT Luis Amaranto Perea cree que Junior puede tener un buen rendimiento sin el ‘29′ del equipo.

“Este es un tema que no es personal, este es un tema de una junta, de un grupo de personas y yo participo allí como uno más. El técnico seguramente estaba totalmente de acuerdo en que nosotros podríamos tener un equipo mucho más competitivo sin Teo. Teo llega en unas condiciones… termina la temporada con un peso excesivo, por encima de su peso normal”, agregó.

Acerca de la protesta del sábado pasado, a El Heraldo, Char sostuvo: “Me parece que fue patrocinada por él y su asesor de imagen (...). Todo esto demuestra la condición y la forma cómo reacciona Teo, de una manera un poco violenta, y de verdad que las actividades de todo tipo, deportivas, comerciales y laborales, se manejan a otro nivel”.

Una semana atrás de las palabras de Fuad Char, es decir, el 28 de junio, ‘Teo’ sostuvo que en este momento de su vida lo que menos buscaba era el dinero, y más si se trataba de continuar en Junior. No obstante, no hubo acuerdo para su renovación.

“Si me dicen, póngase la camiseta y, al final, el hincha me paga con amor, juego en cualquier club; ojalá, en Junior. Eso no tiene precio. Lo más valioso es inaugurar la ventana de campeones, dando la vuelta con mi equipo, los directivos, mis compañeros, los hinchas y mis hijos”.