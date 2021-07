Hinchas del Junior vandalizaron la sede del equipo durante plantón por la salida de Teófilo Gutiérrez

'Teo' tiene 6 meses de contrato con Junior de Barranquilla y no descartaría volver a Argentina. Crédito: Twitter @JuniorClubSA

La salida de Teófilo Gutiérrez de la nómina del Junior de Barranquilla tomó por sorpresa a más de uno, incluido un gran número de hinchas que, al mejor estilo del paro nacional, decidieron tomarse la sede del equipo tiburón este sábado 3 de julio para expresar su desacuerdo con la decisión.

Según se puede constatar en diferentes cuentas de redes sociales dedicadas al Fútbol Profesional Colombiano, por lo menos unos 100 fanáticos de la escuadra rojiblanca se reunieron desde las 11 de la mañana en el edificio administrativo del club, ubicado sobre la calle 55 con avenida 11 de noviembre, para elevar arengas señalando que “Teo no se va”.

De acuerdo con el diario local El Heraldo, se trató principalmente de personas pertenecientes a la hinchada de ‘Los Kuervos’, que llegaron a la zona con instrumentos musicales, banderas, trapos y sombrillas para buscar que las directivas del equipo y el propio ‘Teo’ reconsideren la decisión y entablen un diálogo que permita acordar la permanencia del goleador dentro de la escuadra tiburona.

El mismo medio reportó que esa barra organizó el evento a través de redes sociales, invitando a todos los hinchas sin importar a qué grupo pertenecen, y hasta se las arregló para disponer de tres buses ubicados en el parqueadero del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el Jardín Botánico y uno de los Skate Park de la ciudad, con tal de garantizar la asistencia masiva de quienes desean que el delantero barranquillero no cambie de camiseta.

La situación, sin embargo, no tardó en escalar y no fueron pocos los que aprovecharon el desorden y la calentura del momento para vandalizar la sede con grafitis rojos en los que se pueden leer mensajes como “Teo no se va”, “Teo se queda” o “Los ídolos no se tocan”.

Valga recordar que el contrato de Teófilo Gutiérrez con el Junior de Barranquilla finalizó el jueves 1 de julio, cuestión que fue confirmada por el propio jugador, quien en sus redes sociales publicó un emotivo mensaje en el que dejaba claro que no seguiría con el equipo para el que ha jugado durante cuatro años.

Según varios rumores, la salida del barranquillero se daría porque ninguna de las dos partes llegó a un acuerdo. Hasta el momento el equipo no se ha pronunciado con respecto a la salida del jugador. Por otro lado, Teo Gutiérrez saldrá como agente libre, pese a los intentos de renovación por parte del Junior.

El delantero confesó que salía del equipo con el corazón lleno de gratitud. Además, le agradeció a la hinchada por su compañía y apoyo. En su cuenta de Instagram subió una historia en la que se lee: “Gracias Dios por estar a mi lado estos años hermosos con esta camiseta. Ahora sí llegó el momento de decirle ‘gracias por todo’ a la hinchada, bye”.

Y añadió, “hoy toca despedirme de mi querido Junior. Me voy con el corazón colmado de gratitud hacia la institución y esta hinchada única con la felicidad de haber logrado todo lo que me propuse y más. Feliz de habernos regalado el bicampeonato de la Liga y dejar al equipo en un gran momento con un enorme posicionamiento a nivel internacional. Gracias a ustedes, gracias a los directivos, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros y cada uno de los que forman la gran familia junior. Dios bendiga a cada uno de ustedes”.

Teófilo Gutiérrez, cuenta con un gran pasado en el fútbol argentino y en Colombia, pues venía ejerciendo presión por la renovación de su contrato desde diciembre de 2020 y tuvo algunas ofertas en el fútbol gaucho que finalmente no tomó.

En sus habituales transmisiones en vivo y sus pronunciamientos en redes, el experimentado delantero había informado sus intenciones de quedarse en Junior, pero no hubo una oferta en concreto.

