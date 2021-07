Así fue la primera participación de Nairo en el Tour de Francia: cuando fue segundo, mejor joven y campeón de la montaña

Nairo Quintana viste la camiseta de líder de la montaña en la edición del Tour de Francia 2021. REUTERS/Benoit Tessier

Las batallas entre Chris Froome y Nairo Quintana en las etapas de montaña del Tour de Francia parecen haber quedado en el pasado. El británico, ganador de las tres grandes vueltas del ciclismo, y el colombiano, de dos de ellas, no viven su mejor momento sobre los pedales, en buena parte debido a los accidentes que han tenido en las carreteras. Pese a no estar en sus mejores condiciones físicas, siguen dando lo que tienen.

Dos días antes de que comenzara la ronda gala, Nairo fue claro en que no estaba “en condiciones de disputar la general”; aún no se recupera al 100 % de las lesiones en sus rodillas, por las que lo intervinieron en un quirófano el 2020. El de Cómbita, sin embargo, buscó la victoria de etapa en la séptima y octava jornada, aunque en la dificultad de los ascensos le pudo más.

Lo que sí consiguió ‘Nairoman’ en la octava etapa, disputada este 4 de julio, fue el maillot de puntos, que lo acredita como líder en la clasificación de la montaña. “Es de alegría (...) Fue un día también difícil, con mucho desgaste, y hoy estar nuevamente ahí con al selección de corredores importantes no era fácil. Poco a poco, si tenemos las fuerzas, iremos a buscar una etapa”, sostuvo.

La sonrisa en su rostro no es para menos. Nairo ha sido criticado por no tener las mejores participaciones en las ediciones más recientes del Tour, y la camiseta de puntos ya la había portado antes, en el 2013, cuando dio la sorpresa en la carrera y se ubicó segundo de la clasificación general, debajo de su eterno rival, Froome.

Así ganó la camiseta de puntos en el 2013

A la edición n.° 100 del Tour de Francia Nairo Quintana llegó como gregario de Alejandro Valverde en el Movistar Team y con la experiencia de haber corrido La Vuelta a España 2012. El boyacense, no obstante, se dio a conocer como una de las joyas del ciclismo mundial cuando Valverde perdió tiempo en la montaña tras un problema mecánico y tuvo que asumir el rol de capo de filas del equipo. Y lo hizo con honor.

Además de vestir la camiseta de puntos, Nairo portó el maillot blanco, que lo acreditó como el mejor de los jóvenes en el Tour de Francia 2013. AFP 163

El 20 de julio de ese 2013 Nairo consiguió su primera victoria en una etapa del Tour, la número 20, superando en un puerto de categoría especial a Froome, Alberto Contador y Joaquim Rodríguez, los favoritos del certamen. Ese día, además, vistió la camiseta por puntos, al coronarse campeón de la montaña, y la blanca, que lo acreditó como el mejor joven del Tour.

Al día siguiente, en la última etapa, en los Campos Elíseos, subió al podio, al ubicarse segundo en la clasificación general. Fue, hasta que Egan Bernal ganó el Tour en el 2019, el mejor puesto de un competidor latinoamericano en esta carrera.

De hecho, el único latinoamericano que había subido al podio de un Tour antes que Nairo fue el también colombiano Fabio Parra, siendo tercero, en 1988.

“La narración de 2013 de Nairo en el Tour [quedó segundo, detrás de Chris Froome]. A partir de ahí le gente le hizo más caso a las transmisiones, porque volvíamos a ver esos grandes triunfos. Para mí fue un momento importante, porque me tocó además vivirlo muy por debajo de la piel. Fue muy especial para mí para, aunque para Nairo más que otra cosa”, sostuvo ‘Goga’ Ruiz Sandoval, narradora del Tour, en conversación con Infobae sobre Quintana.

“Durante todo el año siempre he dicho que me costaría mucho agarrar la forma, porque después de la cirugía no ha sido fácil. Disputar la montaña no se descarta, eso hace parte de la lucha”, dijo Nairo cuando comenzó el Tour, y ahora es portador de la camiseta de puntos.

