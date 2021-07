“Es el peor equipo de la Copa”, periodista argentino arremete contra la selección Colombia

Soccer Football - Copa America 2021 - Quarter Final - Uruguay v Colombia - Estadio Mane Garrincha, Brasilia, Brazil - July 3, 2021 Colombia's Duvan Zapata celebrates with teammates after the match REUTERS/Henry Romero

En la tarde este sábado 3 de julio, en un partido muy competido, se enfrentaron en el estadio Mané Garrincha de Brasilia los seleccionados de Uruguay y Colombia por el tercer duelo de cuartos de final de la Conmebol Copa América 2021. Después de dos tiempos con el marcador 0-0, los equipos tuvieron que disputar su puesto a la semifinal con penales y gracias a dos atajadas de David Ospina, y a la destreza del equipo cafetero, Colombia consiguió el paso a la siguiente ronda, que disputará contra Argentina.

A pesar del cupo que logró la ‘tricolor‘, hay críticos del equipo que no se sintieron satisfechos con la victoria de Colombia, entre los que se encuentra una vez más el periodista argentino Pablo Carroza.

En el canal de YouTube donde comparte los análisis de resultados, en esta ocasión felicitó a Colombia e inmediatamente arremetió contra el equipo, de quien cuestionó fuertemente su nivel.

“La verdadera Copa América arranca ahora. No se vayan a creer que Colombia es un equipazo por lo que demostró en la fase de grupos, donde entraron todos […]. Creo que la Selección todavía no tiene nivel de selección grande […]. Hoy pegaron el saltito, tuvieron suerte en esta lotería de los penales. Le ganaron a Uruguay un partido donde yo creía en la previa que Uruguay estaba 4 o 5 goles arriba de Colombia”, señaló el periodista argentino.

Pero sus criticas no quedoron ahí, pues en su espacio anotó que considera que el equipo colombiano es “el peor” de la Copa América”.

“Habrá que ver qué ocurre de acá en adelante donde Colombia saca chapa de equipo importante. Yo venía diciendo, es el peor equipo de la Copa, no termina de encontrar el funcionamiento”, precisó el periodista deportivo.

Además, Carrozza comentó sobre algunos jugadores como Duván Zapata, William Tesillo, Miguel Ángel Borja y Edwin Cardona (quien no jugó en la victoria ante Uruguay).

“Zapata me parece que no puede jugar más como titular, ya demostró que no le hace un gol ni al arco iris […]. No sé qué le vieron a Duván Zapata, la rompe en la liga italiana, casi sale goleador, y viene a jugar a la Selección Colombia y el tipo no le hace un gol a nadie”, anotó sobre el delantero del Atalanta y agregó sobre Borja: “a mí me gusta cada vez que el tipo juega y cumple, y sin embargo no juega”.

Incluso, frente a la actuación del arquero colombiano no tuvo cosas muy positivas por decir, ni consideró que haya destacado, pues comentó que Ospina se lució en los penaltis y “alguna jugada que tuvo en algún mano a mano, no es que Uruguay le pateó 60 veces al arco”.

La opinión del comentarista no es nueva, pues en varias ocasiones ha criticado en general al futbol colombiano. La última vez fue en el partido en el que el equipo comandado por Reinaldo Rueda se enfrentó a Argentina y logró un empate. En ese momento aseguró que Colombia sin James y si Quintero no llegarían lejos.

“Colombia era una selección de la Concacaf. Yo no entiendo cómo levantamos a esta Colombia. Sin James Rodríguez y sin Juanfer Quintero se parece más a Cuba y a Haití. No sé qué les pasa a los colombianos. Se pelean entre todos. James Rodríguez tiene que jugar en este equipo, viejo”, dijo en su canal de videos.





