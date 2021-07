“Yo no quiero ver esto con mala leche”, señaló Jorge Iván Ospina ante el llamado de la Fiscalía

Luego de asistir al llamado del ente investigador, el mandatario de la capital vallecaucana, Jorge Iván Ospina, en entrevista con el diario El Tiempo, explicó que está de acuerdo con el accionar que ha tomado la Fiscalía, pues según él, como dirigente de la ciudad que más problemas tuvo en las manifestaciones del país, destacó “estaré presente para dar cuenta de mis actos.”

En diálogo con el medio bogotano, Ospina destacó que prefiere no pensar que existan intereses ocultos en la citación de la Fiscalía para determinar si hubo prevaricato por omisión o no para dar cuenta sobre decisiones tomadas durante el paro, desde el 28 de abril.

De igual manera, sostuvo que cada vez lo convoquen él acudirá al llamado pues destacó que su administración ha defendido los derechos humanos.

A la pregunta de si siente que este llamado es una persecución, el gobernante manifestó: “no es una persecución. A instituciones como esta las debemos proteger todos. Me parece fundamental que la Fiscalía General de la Nación investigue todo lo sucedido durante el paro desde el 28 de abril para saber quiénes movilizaron actos vandálicos, quiénes provocaron muertes, quiénes usaron excesivamente la fuerza, frente a los manifestantes y quiénes pudieron haber aprovechado este evento para significar daño a la vida y a los bienes.”

Además, agregó que le interesa este interrogatorio pues indicó que tiene claro que por ética y principios, el diálogo es una ruta imprescindible.

Ante posibles personajes que propiciaron esta investigación o quienes habrían señalado su accionar en medio de los conflictos que se desataron en la ciudad durante las protestas, el mandatario expresó: “yo no quiero ver esto con mala leche”, pues afirmó querer tener una mirada de responsabilidad.

“Por supuesto, respeto la institucionalidad de la Fiscalía y siempre que la Fiscalía me convoque a un interrogatorio, a una entrevista que me cite estaré presente para dar cuenta de mis actos”, precisó Ospina en entrevista.

Al conocerse que en dicha diligencia dos de los fiscales, uno de ellos era especializado en Derechos Humanos, el gobernante destacó que desde su mandato no se han violado los derechos humanos, sino que por el contrario resaltó el trabajo como protectores y facilitadores de estos; sin embargo, señaló que sí cree que durante los eventos ha habido vulneración de la vida.

“Sí me parece esencial que un fiscal de la Fiscalía General de la Nación investigue hasta las últimas consecuencias las vulneraciones a la vida que han ocurrido”, afirmó el alcalde Ospina.

Asimismo, el alcalde Ospina indicó que desde su profesión como médico es un defensor de la vida, y desde ese punto indicó que trabaja por la protección de la vida con el diálogo.

“Los Derechos Humanos son lo más esencial que debe tener una sociedad. Es el derecho a la vida, a no ser desaparecido, a no ser torturado, a no ser vulnerado en su dignidad y tenemos que señalar que en nuestra ciudad, desafortunadamente, algunos de esos Derechos han sido violentados. Por eso tiene que haber verdad”, sostuvo el mandatario a El Tiempo.

Al finalizar, a la pregunta de si cree que tomó las decisiones correctas ante a la situaciones que vivió la ciudad, Ospina respondió que no tiene duda que desarrolló actividades que evitaron un guerra en la ciudad, pues destacó que hubo un intervención fundamental desde la comunidad internacional.

“Si Cali no desarrolla las actividades que hizo durante el paro estaríamos en una guerra fratricida, donde Cali hubiera sido el inicio de una conflagración y para que esa circunstancia no ocurriera fue fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional al desactivar espíritus y convocar el diálogo. Que no les quepa ninguna duda a las comunidades nacional e internacional, si no hubiéramos hecho lo realizado, esta ciudad y este país hubieran podido estar en una guerra. Lo realizado ha posibilitado desactivar esa guerra que significa proteger y salvar vidas”, afirmó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.





