Video | Marcela Reyes dio avances de la remodelación que le está realizando a su nueva y lujosa casa

Foto tomada de Instagram @MarcelaReyes

Marcela Reyes, después de haber protagonizado uno de los momentos más bochornosos de su vida, que se volvió viral en poco tiempo a través de las redes sociales, supo aprovechar la popularidad que alcanzó y desde entonces no ha dejado de aparecer en diferentes titulares del mundo del entretenimiento.

Recientemente, la popular DJ contó a sus millones de seguidores, a través de su cuenta de Instagram, que adquirió una lujosa casa en la que viviría junto a su pequeño hijo, Valentino. Ahora, la generadora de contenido decidió mostrar las diferentes remodelaciones que avanzan en el inmueble y no quiso pasar por alto ningún detalle para actualizar a sus fanáticos.

“Bueno bebés vean, así tengo mi casa, la desbaraté, closet nuevo, ustedes no saben cómo va a quedar esto de espectacular, Valentino ¿te gusta tu casa? ¿te gusta?”, mencionó en una de sus primeras historias a través de su perfil de Instagram.

Tomado de Instagram

La mujer de 31 años confesó que a su casa de tres pisos le habría remodelado todos los espacios con nuevos implementos. En las imágenes se puede ver que la cocina está parcialmente terminada, con un diseño moderno en la mampostería, en una de las habitaciones que se alcanza a ver en el video se aprecia un mueble de color blanco que podría ser una biblioteca.

“Mi casa está patas arriba, omitan todo el desorden, le mandé a hacer todo nuevo, esto va a quedar mega espectacular bebés, esta es la zona verde que le mandé a hacer un diseño también divino, aquí va la sala y el comedor de la parte de afuera de la casa”, reveló Reyes a sus seguidores.

“Después de todo lo que ha pasado se lo merece”, “que bien que todos podamos lograr nuestros sueños”, “que gran logro... bendiciones y que pueda disfrutarla demasiado con su hijo” y “que Dios le bendiga su casa”; fueron algunos de los comentarios al video difundido por páginas dedicadas a seguirle el paso a la vida íntima de los famosos.

Hace algunos días, la también empresaria había mostrado un clip hecho desde el jardín de su propiedad y en el cual se observaba también un jacuzzi. Allí, Marcela Reyes confirmó que ya estaba publicando desde su nueva casa.

Los influenciadores y reconocidas figuras de la farándula nacional han popularizado las dinámicas en redes sociales, aprovechando para mostrar a sus fanáticos sus triunfos o cómo han logrado cumplir sus sueños con trabajo duro. También, en algunas ocasiones han hecho una que otra confesión sobre su vida personal o mostrar parte de su intimidad.

Así lo hizo Marcela Reyes la noche del 29 de junio, cuando elevó la temperatura entre sus seguidores. La DJ decidió abrir la caja de ‘preguntas y respuestas’ para que sus seguidores más curiosos le solicitaran ver algo de su casa, sus pertenencias o cualquier otro aspecto privado.

Por supuesto, muchos no se quedaron con la intriga guardada y decidieron comenzar por preguntarle sobre sus juguetes sexuales.

“¡Sabía que era lo primero que me iban a pedir que les mostrara! Este es mi consentido y este otro me lo trajo mi hermana ahora que regresó de viaje, aunque no lo he estrenado. De hecho, tengo que ver cómo funciona”, comentó Marcela Reyes mientras mostraba dos de sus vibradores y algunas prendas de su ropa íntima.

