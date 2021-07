¡Es un niño!, Cristina Hurtado y José Narváez por fin conocieron el sexo del bebé que viene en camino

Tomado del Canal de YouTube Oficial Cristina Hurtado

Después de confirmar su embarazo a través de su canal de YouTube, donde sorprendió a toda su familia con el anuncio, los presentadores del programa ‘Guerreros’ del Canal 1, Cristina Hurtado y José Narváez, lo han vuelto a hacer. En el video que se presentó la noche de este viernes con gran expectativa, por fin dieron a conocer el sexo de su bebé.

Para la exprotagonista de novela, este evento era algo especial para su familia, pues solamente los organizadores del evento conocían el tan esperado resultado.

“La verdad, la verdad, la mayoría de la familia y de ustedes de toda la gente hermosa que nos sigue, quieren una niña. Pero bueno, como decimos todos y como dicen todas las mamás, las abuelas y los abuelos, lo importante es que venga sanito sea niño o sea niña”, mencionó la presentadora.

Tomado del Canal Oficial de YouTube Cristina Hurtado

En el video se puede apreciar al padre del bebé que viene en camino bastante nervioso y a los hermanos, Daniel y Juan José, ansiosos por conocer si lo que espera su mamá es un niño o una niña.

“A ver si es mi princesa o es otro principito, yo estoy feliz, estoy muy emocionado, no sé si tengo frío o son nervios. Yo no sé, todos sospechamos que es niña, lo cual no quiere decir que yo quiera niña, sospecho que es niña, si es un niño voy a ser muy feliz y de hecho creo que voy a estar más tranquilo porque es un terreno que ya conozco”, puntualizó Narváez.

Mientras se acercaba el momento, Cristina recordó cómo se enteró del sexo de sus dos primeros hijos, allí mencionó que con Daniel, su hijo mayor, fue en la tercera o cuarta ecografía que se dejó ver y el médico de una vez le dijo que sería un niño; con Juan José, sostuvo que su esposo comenzó a decir que era un niño porque se movía demasiado y el proceso fue igual, en uno de los exámenes de rutina le anunciaron que sería otro hombrecito.

Al evento asistieron familiares de la pareja y algunos compañeros de trabajo con quienes han compartido set en algún momento de su vida profesional. Mucho se ha hablado en su canal de YouTube, plataforma donde Hurtado mostró cómo recibieron la noticia sus hijos y sus familiares más cercanos, en donde la mayoría eran partidarios del ‘Team Niña’ como ha mencionado en repetidas ocasiones Cristina.

La decoración estaba ambientada con globos de color azul y rosados en diferentes tamaños, en el centro se encontraba un letrero con la palabra ‘Baby’, y dos globos negros de gran tamaño con signos de interrogación que contenían papel picado del color asignado para el género del bebé.

Cristina lució un vestido en seda, de color nude con un recogido en su cabello, que en la parte superior lo adornaban unas flores que hacían juego con su atuendo. Su esposo, José Narváez, vestía un pantalón negro con una camiseta blanca y un blazer de color azul claro.

Tomado de Canal Oficial de YouTube Cristina Hurtado

Para las dinámicas previo al anuncio oficial, se realizaron juegos como darle compota a los asistentes con los ojos vendados y armar una torre con los zapatos de cada uno de los asistentes.

Llegó el momento más esperado de la reunión, el anunció oficial. Al reventar los globos, el papel picado del interior fue de color azul, lo que indicaba que a la familia llegaría un nuevo hombre, haciendo de Cristina la reina de la casa.

“Les voy a decir otra cosa, cuando hablamos ‘vamos a tener otro hijo’ yo dije como ‘que sea otro niño’ porque yo dije ‘José es el típico hombre que da sólo niños’ no lo podemos creer”, relató Cristina.

Cabe mencionar que la presentadora ya habría dado un adelanto a través de sus redes sociales, cuando por error publicó unas imágenes de la grabación en donde se veía en el piso el papel de color azul tirado, generando comentarios en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO