Antiguo edificio del MinDefensa en Bogotá será derribado este domingo: estos serán los cierres viales

Este 4 de julio será la implosión del antiguo edificio del Ministerio de Defensa de Colombia.

En horas de la tarde de este viernes, el Ministerio de Defensa, por medio de un comunicado, dio a conocer que este fin de semana, personal experto de ingeniería civil dará implosión al emblemático edificio donde fungía la cartera de Defensa del país, ya que sus instalaciones presentan graves deterioros por que se aconsejó hacer demolición.

La decisión de desaparecer esta estructura se dio luego de que ingenieros militares, en su momento, hicieran una detallada revisión de la estructura, tras lo cual y con base en análisis técnicos, se llegó a la conclusión de que la implosión constituye el procedimiento más adecuado para no poner en riesgo las construcciones en la zona y evitar afectaciones al medio ambiente.

De acuerdo con el comunicado del ministerio, este señaló que hacia las 10 de la mañana, de este domingo, 4 de julio, se realizará la <b>implosión</b> del edificio de cinco pisos construido en el Centro Administrativo Nacional<b> (CAN)</b>, “cuyo deterioro en la estructura hace necesario que sea derribado por razones de seguridad”, indicó el ministerio.

De igual forma, la comunicación oficial, explica que para este evento se han previsto las medidas de seguridad necesarias, entre ellas, el cierre de las vías aledañas.

Por esta razón este domingo se tiene previsto un dispositivo especial de seguridad y de manejo de tráfico, el cual contempla el cierre de la Avenida El Dorado (calle 26) entre las carreras 50 y 60 desde las 9 a.m. y hasta las 11 a.m. También se tiene programado el cierre de las carreras 54, 57 y 59, entre las calles 24 y 44 en los sectores del CAN y Salitre.

“El proceso de demolición del edificio está a cargo del Consorcio Infraimplot Bogotá, que, además de la implosión de la estructura, utilizará un sistema mecánicotradicional en terreno para lograr de manera segura y eficiente finalizar esta actividad, que se inició el pasado 4 de junio y finalizará el 6 de septiembre con el retiro total de los escombros”, informó el ministerio público.

Esta no es la primera demolición a esta estructura pues la primera se dio el 19 de noviembre de 2017 y tuvo la presencia del entonces presidente Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. También acudieron ministros, secretarios y servidores de ambos gobiernos. En ese momento, el exmandatario distrital firmó el decreto que adopta el plan parcial de renovación, que le daría al proyecto adelantado en el CAN, la suma de siete billones de pesos.

Esta demolición también se da porque en este lugar se iniciará un megaproyecto que pretende hacer una renovación urbanístico de esta zona, el cual comprenderá 48,8 hectáreas que incluyen, además de edificaciones institucionales, la incorporación de nuevos usos como comercio, vivienda, servicios, espacios verdes, un centro de atención al ciudadano y zonas peatonales, todos integrados al sistema de transporte público.

Para el gobierno, esto representa una oportunidad de desarrollo urbanístico, competitividad y mejoramiento de la calidad de vida de quienes frecuentan y viven en la zona, informó el comunicado por parte del Ministerio de Defensa.

