Mujer en Barranquilla retiró $1.000.000 en cajero automático y le dieron billetes falsos: el banco responde

Cajero automático y tarjeta débito, foto ilustración. (Colprensa - Juan Páez).

Increíble, así describen algunos habitantes de Barranquilla la situación que conocieron a través de las denuncias en redes sociales en estos primeros días del mes de julio. Nuris Morales es una barranquillera que, como cualquier colombiano, se acercó a un cajero automático del Banco Caja Social el pasado jueves 1 de julio para retirar el dinero de su esposo, quien trabaja fuera de la ciudad, pero se llevó una sorpresa cuando intentó comprar algo en una tienda cercana.

La mujer se acercó al cajero automático de este banco ubicado en el centro comercial Metro Centro, en el barrio la Ciudadela, al sur oriente de la ciudad. Retiró un millón de pesos, el cual le fue entregado por el cajero automático en 20 billetes de $50.000 pesos; antes de dirigirse a realizar el pago de diferentes cuentas, Morales se dirigió a una tienda Ara, donde pretendía comprar algunos productos.

Al llegar a la caja e intentar pagar con uno de los billetes que tan solo unos minutos antes había retirado, la cajera le informa que el billete es falso. Tras unos minutos, Morales le había pasado a la cajera todos los billetes que había retirado y absolutamente todos tenían el mismo serial y estaban sin marca de agua, dejando en evidencia que eran falsificados.

“Estuve en el Banco Caja Social, retiré un millón de pesos, porque era día de quincena. Nadie espera que un cajero le entregue a uno un millón de pesos falsos. Retiré el dinero y me dirigí a otra entidad bancaria para pagar unas obligaciones financieras, pero me detuve en una tienda Ara a comprar y para sorpresa mía, al momento de cancelar con un billete de 50.000 pesos, la cajera me dice que el billete era falso, entregué otro y me dice que también está falso”, denunció la mujer ante una emisora local.

Ante la bochornosa e indignante situación, Morales regresó al banco y se encontró con un grupo de personas que también iban a reclamar que los billetes que habían retirado del cajero automático eran falsos. “Una señora había retirado $800.000 peros y todos los billetes eran falsos. La señora estaba llorando. Ella decía que ese era el dinero que le mandaba el esposo para la compra de los alimentos del mes”, agregó la mujer.

Sin embargo, lo más indignante del caso no fue que hubieran varias víctimas de este suceso, sino la respuesta que recibieron del banco. Según explicó la mujer, a todas las personas que acudieron a hacer el reclamo el banco les recibió la denuncia, pero les señaló que tan solo les podrán devolver su dinero dentro de un mes.

Este no fue el caso de Morales, ya que como la cuenta de la que retiró el millón de pesos es de su esposo, debe acudir él al lugar para realizar el reclamo. “No me recibió la queja porque no soy la titular de la cuenta, es de mi esposo, pero él trabaja fuera de la ciudad. Nos dijeron que en un mes es que nos van a resolver, o sea que dejaremos de pagar obligaciones financieras. Y la sorpresa que nos llevamos es que mi esposo lleva trabajando ocho años con ese banco”, señaló la mujer.

Por su parte, el único comunicado oficial por parte del Banco Caja Social para tranquilidad de sus clientes se dio a través de la cuenta oficial de Twitter, donde señalaron que “El Banco le informa que se encuentra trabajando arduamente con las áreas encargadas para esclarecer los acontecimientos ocurridos derivados de la situación del cajero automático de la oficina Metrocentro en Barranquilla, en la tarde del jueves 1 de julio de 2021”.

Sobre por qué el cajero tenía billetes falsos tampoco hay explicación, las autoridades se encuentran investigando el hecho, mientras el banco busca resolver el problema a los afectados.

