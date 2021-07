Novia de ‘Epa Colombia’ insinúa que ha recibido amenazas

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, continúa cosechando su relación amorosa con la jugadora del club de fútbol Santa, Fe Diana Celis, con quien tiene grandes sueños para su vida. De hecho, en las últimas semanas se ha visto a la pareja muy activa en redes sociales demostrando su amor y contando detalles sobre su intimidad.

Sin embargo, esta vez la novia de la influenciadora apareció sola en redes para contarle a sus seguidores una situación que la tiene un poco incómoda. Por medio de unas historias desde su cuenta de Instagram, Celis empezó entregando un mensaje reflexivo, invitando a las personas a aprovechar cada momento que viven y además a agradecer el día a día.

“Aprovechen la oportunidad que Dios nos da cada mañana de estar vivos, de poder ver a nuestras familias, de poder sentir, de poder estar en este mundo así tengamos problemas, así tengamos inconvenientes creo que el regalo más valioso que tenemos nosotros es estar vivos. Poder tener las fuerzas de luchar y de levantarnos cada mañana para lograr las cosas que queremos en nuestra vida”, expresó Celis.

Al parecer, el mensaje de la deportista tiene un trasfondo, pues posteriormente dio a entender que tanto ella como su pareja han recibido amenazas.

“Es que si yo les pudiera contar todo lo que nos pasa, ustedes dirían: no marica yo no sé ustedes como no se han ido del país. Pero pues nada, Dios nos tiene acá y él es el que sabe como hace sus cosas, todo al tiempo de él y como él lo quiera y ya, seguir adelante”, concluyó la futbolista.

Novia de Epa Colombia reveló que ha recibido amenazas

Cabe recalcar que, constantemente ‘Epa’ comparte en sus redes que recibe distintos tipos de amenazas y malas jugadas por parte de muchas personas que le tienen envidia por su progreso en la empresa de keratinas.

Y es que para nadie es un secreto que a la empresaria le va muy bien y genera muchos ingresos con sus peluquerías, tanto así que recientemente mostró su nueva adquisición: un nuevo y lujoso vehículo.

Se trata de una camioneta Range Rover Evoque, uno de los modelos más exitosos de la marca en tiempos recientes y cuyo precio en Colombia oscila entre unos 225 y 250 millones de pesos, dependiendo si se quiere la versión R-Dynamic o la First Edition.

El vehículo, de color blanco, tiene un diseño inspirado en la Range Rover Velar y cuenta, además, con una consola de navegación y entretenimiento que se controla a partir de dos pantallas, de 10 pulgadas cada una. Mientras que el panel de instrumentos también es digital y el volante tiene mandos táctiles.

“A mí me han dicho que esta camioneta la tiene la reina de Inglaterra y yo... soy la reina de Colombia”, comentó el día que asistió el concesionario para finiquitar la compra.

Cabe recalcar que, no es la primera vez en la cual la bogotana se deja seducir por los lujos de la industria automotriz, pues vale recordar que apenas en abril pasado adquirió un vehículo deportivo Mazda MX-5 RF convertible, modelo 2021.

Sobre este carro, se sabe que alcanza una relación peso/potencia de 9,5 kg/hp, gracias al motor Skyactiv-G de 2.0 litros que entrega hasta 181 hp de potencia a 7.000 y un torque de 205 Nm a 4.000 rpm. De igual manera, se acopla a una caja automática de seis velocidades con convertidor de torque y modo sport.

En ese sentido, Epa Colombia tuvo que pagar un precio de $ 128.550.000 para comprar este Mazda MX-5 RF que decidió pintar de tono rosa y resalta bastante en las calles del sur de Bogotá.

Además, en diciembre de 2020 adquirió una camioneta Mazda X30 de color rojo que, de hecho, será reemplazada con su nueva Range Rover porque, según ella, “ese carro ya lo conoce todo el mundo”.

El costo del vehículo fue de unos 112 millones de pesos y ella no dudó en alardear, pues se siente bastante orgullosa por los frutos que ha logrado cosechar, tras haber vivido bajo el consumo de drogas y enfrentar un lío judicial por vandalismo.

