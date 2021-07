“No sé por qué lo mataron si era un pelado sano”: familiares de joven hallado muerto, atado de pies y manos

Archivo particular

Este jueves 1 de julio, las autoridades recibieron información de la comunidad tras hallar un cuerpo en un cañaduzal a las alturas del Ingenio San Carlos de Tuluá. El cuerpo fue identificado como Jimmy Hernández Correa, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 28 de junio.

De acuerdo con los familiares, el joven de 18 años fue hallado atado de pies y manos a un lado de la vía Buga-Tuluá, y la bicicleta en la que se movilizaba apareció a orillas de un río de la ciudad. Asimismo, manifestaron que la noche en la que desapareció se encontraba en una fiesta la Urbanización San Francisco y que cuando volvió de esta recibió una llamada y salió nuevamente.

Además, señalaron que pudieron reconocer al adolescente por la ropa que llevaba puesta. “Apareció por allá por el ingenio San Carlos, en un cañaduzal. El cuerpo estaba todo amarrado. Nosotros lo reconocimos porque andaba con un buzo rojo, de letras blancas, una pantaloneta de varios colores y unas zapatillas blancas”, detalló Claudia Hernández, tía de la víctima, en una entrevista con Blu Radio

La tía de Hernández aseguró que el joven no pertenecía a ninguna banda ni tenía relaciones con las manifestaciones que se adelantan en el país desde hace varios meses, razón por la cual no se explican las causas de su muerte.

“No sé por qué lo mataron si era un pelado sano, no se metía con nadie. No sé si andaba en malos pasos, pero en lo que conocemos no porque era un niño bien, no comprendo la verdad porque tuvieron que hacer eso. La mamá está muy destrozada porque era único hijo y yo también, porque era mi sobrino preferido”, sostuvo Claudia a la emisora.

Cabe recalcar que en esa misma zona, el pasado 21 de junio se denunció un acto de violencia que hace recordar al paramilitarismo. La cabeza de Santiago Ochoa, un joven de 23 años de edad, residente en Tuluá, fue hallada en el interior de una bolsa plástica. La familia afirmó que el joven salió en bicicleta al mediodía del sábado hacia su trabajo pero no llegó, además su tía Marta aclaró que no era manifestante y lo describió como juicioso.

Las primeras hipótesis declaraban que el joven era integrante de la primera línea de esa ciudad, sin embargo, el alcalde de Tuluá y su familia rechazan estas afirmaciones. Asimismo, el mandatario, John Jairo Gómez Aguirre, dijo que, “es muy prematuro lanzar conjeturas tan grandes como las que he visto en redes sociales diciendo que fue producto de pertenecer a lo que llaman primera línea”.

Aguirre dijo que el joven no estaba reportado como desaparecido ante las autoridades competentes. También afirmó que en el corregimiento de Aguaclara se han cometido varios homicidios relacionados con el microtráfico, por lo que no descarta que se pueda tratar de un caso de estos y concluyó diciendo que apenas conociera el motivo de la muerte, lo daría a conocer, por lo que rechazó las afirmaciones prematuras.

