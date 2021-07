‘Memo Fantasma’: a 24 horas de saber si pagará cárcel

El narco "invisible" podría verse privado de la libertad en las próximas horas

Este sábado 3 de julio, el Juzgado 54 de Control de Garantías de Bogotá decidirá si Guillermo León Acevedo Giraldo, señalado de ser alias Memo Fantasma y su familia serán privados de la libertad por enriquecimiento ilícito.

El juez tomará la decisión después de escuchar los argumentos de todas las partes intervinientes en el proceso penal. No obstante, la defensa del narcoparamilitar aseguró que se presentaron irregularidades en las audiencias.

La defensa: en contra de la decisión de la Fiscalía por considerar que carece de pruebas contundentes

Para el abogado David Espinosa Acuña sus defendidos son inocentes, por lo que no deben ser privados de la libertad. Subrayó que Acevedo Giraldo “es una persona honesta, una persona transparente, que se ha dedicado toda su vida a trabajar, no solamente en beneficio de su familia, sino de todas las personas que trabajan con él haciendo empresa, haciendo país y no sé en qué momento un enemigo, un socio sintió que lo había ofendido y se dedicó a destruir su buen nombre”.

Añadió el jurista que “mi representado no es ningún ‘Memo Fantasma’, nunca ha pertenecido a ningún bloque paramilitar, nunca ha participado de narcotráfico”.

Espinosa desvirtuó los argumentos con los que la Fiscalía aseveró que el narco incurrió en el delito de concierto para delinquir, tomado de los testimonios de exparamilitares como el de José Germán Sena Pico, alias ‘Nico’, o el de Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, son parcializados: “Esas declaraciones fueron presentadas de manera cercenada, parcializada e incompleta”.

Otro de los puntos con los que sustentó su defensa estuvo vinculado con el delito de lavado de activos. Para la defensa, la evaluación que realizó la Fiscalía sobre los bienes presuntamente obtenidos por actividades ilegales desconoce el “trabajo honesto que merece todo el elogio” por parte de su apoderado y su familia.

En dicho inventario, el ente investigador aseguró que son 46 bienes, así como la constitución de unas sociedades y unos predios rurales conformados por dos fincas, las denominadas “La 13″ y “Las Vegas”.

Para concluir, indicó que los argumentos con los que el fiscal del caso sustentó la petición de medida de aseguramiento carecen de sentido, dado que se basó en una declaración de un funcionario de Policía Judicial, que denunció que alguien le ofreció dinero para intervenir en el proceso.

No tengo argumentos para decir que es falsa, aunque mi interior así lo concibe, pero lo cierto es que su contenido nada de confiabilidad ofrece y, en el peor de los casos, nada compromete a mi representado

Los vínculos con el paramilitarismo

Con respecto a las supuestas amenazas que recibió Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, después de unas audiencias en las que le preguntaron sobre ‘Memo Fantasma’ como miembro del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la defensa aseguró que no pertenecen a su apoderado dado que su nombre nunca ha sido mencionado en los testimonios allegados por la Fiscalía.

Por último, la defensa aseguró que todos los documentos entregados en esta audiencia estaban destinados a un interrogatorio para solicitar el archivo de la investigación y no para una audiencia de medida no privativa de la libertad.

Con este argumento, el equipo jurídico de ‘Memo Fantasma’ espera revertir la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de su cliente, que se espera ser proferida el 3 de julio.

Para la Fiscalía, ‘Memo Fantasma’, es “una persona que ha pasado desapercibida muchos años, y que le ha llegado el momento de responder a la justicia por unos delitos de suma gravedad que lo vinculan con grupos al margen de la ley, lavado de activos y enriquecimiento ilícito”.

El ente acusador también solicitó prisión domiciliaria para su abuela María Enriqueta Ramírez y su mamá Margot Giraldo Ramírez, por sus edades y condiciones de salud.

