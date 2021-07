Guía para viajar a Disney World desde Colombia y disfrutar las mejores atracciones

11/07/2020 Imagen de archivo de Walt Disney World POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL PUBLIC DOMAIN

Conocer el “mágico” mundo de Disney es uno de los sueños de muchos niños alrededor del mundo. Y no es para menos, ya que el complejo recreacional, que abrió sus puertas menos de un año después de la muerte de Walt Disney, un 1 de octubre de 1971, cuenta con los impresionantes parques temáticos Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom, que tienen un sinfín de atracciones, la mayoría inspiradas en los distintos personajes e historias del mundo fantástico de la gigante productora.

Está localizado en la zona de Lake Buena Vista y Bay Lake en el estado de Florida, Estados Unidos (aunque también tiene sedes en Hong Kong, Shanghai, Tokyo, París, Los Ángeles). Además de los parques mencionados, también permite a los visitantes disfrutar de los parques acuáticos de Disney’s Typhoon Lagoon y Disney’s Blizzard Beach, así como los Centros Comerciales de Disney Springs y Disney’s BoardWalk, y el centro deportivo de Disney’s ESPN Wide World of Sports Complex, además, por supuesto, de los treinta y tres resorts y hoteles propiedad de Walt Disney World Resort.

Sin duda, adentrarse en el mundo de Disney es una experiencia que no solo disfrutarán los pequeños de la casa, sino que también brinda una oportunidad única para toda la familia de conectarse con la diversión y el placer de viajar con los más queridos. A continuación compartimos algunas de los puntos principales a tener en cuenta, para llegar fácilmente y sin complicaciones al complejo turístico en Orlando, Florida:

Cómo llegar

El metabuscador de viajes Viajala recomienda llegar directamente a la ciudad de Orlando. En Colombia, las aerolíneas Avianca y Spirit ofrecen vuelos directos desde Bogotá, Medellín y Cali, pero también se puede viajar haciendo escala en Panamá con Copa Airlines y en Miami con American Airlines.

En este punto es muy importante recordar que se debe contar con pasaporte y visa vigente para ingresar a Estados Unidos. Skyscanner recomienda comprar los tiquetes y viajar en la “temporada baja” de los parques Disney, que usualmente es en febrero, con el fin de evitar filas en las atracciones.

Hospedaje en Orlando

Si lo deseado en solo conocer Disney World, lo recomendado por Viajala es hospedarse en uno de los resorts ofrecidos por el complejo turístico. Claro está que no es la opción más económica, ya que de acuerdo con el metabuscador, una noche allí puede redondear los $500.000.

Aún así, esta opción brinda la posibilidad de tener beneficios extras como: transporte desde el aeropuerto hasta el hotel, transporte gratuito a todos los parques durante toda tu estadía, horas extras para visitar los parques (tanto en la mañana como en la noche), realizar compras dentro de los parques y recibirlas directamente en el cuarto sin tener que cargarlas durante todo el día, además de reservar espectáculos y atracciones desde 60 días antes de tu viaje.

Atracciones imperdibles

En este punto es importante conocer que la entrada a los parques cuenta con distintos tipos de boletos, que se organizan de acuerdo los días que se quieran pasar visitando uno o todos los parques.

Después de ello, las atracciones recomendadas por Viajala, que no se pueden dejar de disfrutar son:

En Magic Kingdom se puede visitar Adventureland, donde está el juego de Piratas del Caribe; Fantasyland, que contiene “It’s a small world”; Frontierland, donde se encuentra la montaña rusa Big Thunder Mountain; Liberty Square, para los fanáticos del terror quienes pueden disfrutar de la Haunted Mansion; además de Main Street U.S.A. y Tomorrowland que cuenta con juegos futuristas como Space Mountain.

Por otro lado, Animal Kingdom se recomienda para los amantes de la naturaleza, ya que cuenta con espacios de interacción con distintas especies, y atracciones como Pandora – The World of Avatar, Oasis, Discovery Island, Tree of Life o Africa.

También está Hollywood Studios, con las atracciones más nuevas de todo Disney: “Star Wars: Galaxy’s Edge” y “Toy Story Land”. Aquí se puede conocer al legendario Halcón Milenario y la montaña rusa de Slinky. Asimismo, existen otras atracciones que permitirán sentirse en los sets de grabación de las películas más afamadas de la productora.

