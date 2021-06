Lo que ofrecen las plataformas de streaming disponibles en Colombia: HBO Max, Amazon Prime, Disney y Netflix

Película Luca de Disney +. Foto: Colprensa.

Hace pocos días HBO Max abrió su plataforma de streaming para el servicio en América Latina, por lo que Colombia tiene a disposición una nueva firma para el entretenimiento en televisión y ampliar su catálogo de películas y series para ver.

HBO Max incursiona en un mercado en el que ya se encuentran las grandes y más famosas plataformas de streaming: Disney+, Netflix y Amazon Prime, por lo que algunos usuarios tendrán que evaluar lo que ofrece cada una para escoger cuáles tendrán en sus dispositivos.

HBO Max

La nueva plataforma ya estaba disponible en el país por medio de los operadores de televisión por cable, que ofrecían un grupo de canales y el acceso a una plataforma como HBO Go. El servicio era costoso y la plataforma tenía varios problemas, dos características que mejoran con la nueva aplicación.

HBO Max tendrá un precio de suscripción dividido en dos opciones. Una de las curiosidades es el plan Móvil, que es para uso exclusivo en dispositivos como celulares y tablets, con una sola reproducción a la vez, por 13.900 pesos. El plan estándar, que es el comparable con las demás plataformas, tiene un costo de 19.900 pesos y tres pantallas simultáneas, con definición 4K y hasta cinco perfiles por suscripción.

Respecto al catálogo de series y películas, HBO tendrá el universo cinematográfico de DC Comics como la Liga de la justicia. Trae clásicos de las series como Casablanca, Sex and the City y GosipGirl y es reconocida por producciones premiadas como Chernobyl, Big Little Lies o Euphoria y Game of Thrones.

Amazon Prime

La plataforma del gigante de internet tiene a su favor ofrecer el servicio más económico entre las plataformas más famosas de streaming. Amazon cuesta 14.900 pesos mensuales para poder disfrutar de su contenido en cualquier dispositivo hasta en 3 pantallas al tiempo.

Su contenido se encuentra en 4K y aunque la plataforma puede ser más compleja de usar, es la que ofrece el mayor número de opciones al usuario. El suscriptor puede elegir el tamaño de los subtítulos, en una amplia variedad de idiomas, el color de la letra, la calidad de reproducción, entre otras características que no tienen sus competidores. Además, ofrece información extra sobre los personajes en tiempo real con base en IMDb.

Amazon cuenta con contenidos atractivos para latinoamérica como la serie Súbete a mi moto, del grupo Menudo; o documentales sobre J Balvin y Juanes, entre otros. Tiene gran cantidad de productos originales y variados, como la serie The Boys, Invincible, El Presidente, y películas galardonadas como The Sound of Metal y One night in Miami.

Disney+

Aunque en Disney el contenido se renueva lentamente debido a que solo contiene producciones de su compañía, en su catálogo se encuentran todas las películas animadas clásicas y nuevas, en formatos de alta calidad. Así como las películas del universo de Marvel en la que se promete la llegada de nuevos contenidos en formato de series como sucedió con Wanda Vision, Loki, Eternals, a las que se suman las trilogías, películas y series de Star Wars.

Disney+ es la plataforma más costosa en el mercado, entre las seleccionadas de este listado. Tiene un costo de 23.900 mensuales o un plan 239.900 pesos al año. Con estos planes que ofrecen las mismas características, puedes ver cuatro pantallas en simultáneo, en 4K y en cualquier pantalla.

Netflix

Esta plataforma es la más usada del mundo y en Colombia no se queda atrás. Netflix tiene uno de los catálogos más amplios de las plataformas de streaming y le apuesta a mantener a sus suscriptores en maratón con el estreno de nuevos productos mes a mes.

El servicio de Netflix limita en la suscripción el número de pantallas, con un plan de 16.900 pesos al mes por una pantalla, 26.900 por dos con mayor calidad HD y 38.900 pesos por cuatro pantallas con HD.

Aún en medio de la competencia, Netflix parece conservar la corona ya que varios portales la califican como la mejor, tanto por su variedad de contenido, como por la interfaz de la plataforma, la más intuitiva de todas y de mayor compatibilidad.

