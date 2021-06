Hijo de María Fernanda Cabal apoyó candidatura de su madre a la Presidencia: “Llorarán con su elección en un año”

Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, comentó en Twitter sobre la candidatura de su madre y demás rumores alrededor de sus futuras aspiraciones políticas. Foto: Instagram

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, confirmó en varios medios su aspiración presidencial para continuar la agenda uribista desde el cargo máximo de Colombia. En sus anuncios, recalcó que lo hace por pedido de las personas y, en W Radio, no dudó en criticar a Iván Duque por ser “demasiado complaciente con la oposición”.

A pesar de su gran cantidad de seguidores, la senadora se caracteriza por ser una figura polémica por promover proyectos como la ampliación de las condiciones para el porte legal de armas y por calificar de “mamertos” a los opositores. Por esto, muchas personas se niegan tajantemente a su apuesta por la presidencia; sin embargo, Juan José Lafauire, su hijo junto a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, lanzó un duro comentario a los detractores de su madre.

Trino de Juan José Lafaurie

“Se ríen de su precandidatura hoy, lloraran con su elección en un año”, expresó el estudiante de derecho en la Universidad Javeriana por medio de su cuenta de Twitter, la cual reactivó y ahora acumula más de 10 mil seguidores.

Trino de Juan José Lafaurie

Por otro lado, después del anuncio de la precandidatura de su madre, Lafaurie lanzó lo que sería una dura indirecta a Iván Duque, quien, siendo el candidato de la derecha, llegó al Gobierno en 2018. “Llegó la hora de la derecha, la verdadera. Aquí no podemos seguir votando por candidatos que se hacen elegir con las ideas de la derecha y gobiernan con las ideas fracasadas de la izquierda”, expresó el hijo del ganadero samario.

Además, en su cuenta, replicó un duro trino de Gustavo Petro que criticaba la comparación de Tomás Uribe de Cabal con Angela Merkel, canciller alemana. “Angela Merkel sabe que es un Nazi y lo rechaza. Maria Fernanda no, al contrario, lo abraza”, sentenció el también precandidato presidencial.

Horas después, Lafaurie respondió: “Ni Angela Merkel, ni María Fernanda Cabal tomaron las armas para defender sus ideas asesinando su pueblo… y, quien creó ‘cárceles del pueblo’, parecidas a los campos de concentración de los nazis, fue el M-19, grupo terrorista al que usted perteneció”, aseveró el joven, quien es uno de los cuatro hijos de la pareja.

Trino de Juan José Lafaurie

¿Se lanzará al Congreso?

El estudiante de derecho es hijo de dos figuras políticas influyentes de la derecha colombiana. Sin embargo, ninguno de sus hermanos ha sido tan notorio como él. Lafaurie, quien estudió en el exclusivo colegio Anglo Colombiano de Bogotá, protagonizó una impactante pelea al interior de un ‘prom’ escolar en 2016.

De acuerdo con el reporte de El Espectador, el joven asisitó a la fiesta del colegio Los Nogales en el Hotel Tequendama, siendo aún estudiante de penúltimo año de bachillerato. Con 17 años, se peleó con el hijo del dueño de la empresa Simoniz, Francesco Fasanelli, de 18, por haber aparecido en la fiesta con su exnovia.

De acuerdo con el diario, por la golpiza, Fasanelli fue otorgado con 35 días de incapacidad. Esta información llegó a oídos de Cabal y causó polémica en medios nacionales.

Sin embargo, ahora tiene una sólida figura en redes sociales, en donde aparece en fotos posando con su novia, la modelo Nathalia Llinás. En el momento, retomó Twitter y se destaca como opinador de derecha.

Trino de Juan José Lafaurie

Sin embargo, en respuesta a Camila Zuluaga, periodista de Blu Radio, aseguró que no será aspirante al Congreso de la República en 2022. “No, Camila Zuluaga, yo no voy a aspirar al Congreso. Mi familia no es una monarquía en la que se heredan cargos. Entiendo que tu forma de hacer periodismo sea con #FakeNews, pero no digas cosas sobre mi sin al menos confirmar”, expresó el joven estudiante de derecho.

