Estos son algunos famosos que son amigos de sus ex

La mayoría de veces que una relación no funciona y las personas se separan en el imaginario se cree que lo mejor es alejarse o que al romperse la relación sentimental no es posible volver a construir una amistad. Sin embargo, algunos famosos colombianos han roto con ese mito y han decidido mantener una relación amistosa.

Este tema se puso de moda ya que en días anteriores las seguidores de Daniela Ospina y James Rodríguez comenzaron ha crear rumores de una posible reconciliación pues habían pasado tiempo junto. Luego de que su hija Salomé difundiera varias publicaciones en las que se les ve juntos disfrutando de un fin de semana en familia, entre otras cosas, por el cumpleaños de la menor que acompañó sus videos con emojis de corazón y una canción de Carlos Vives.

Sin embargo, contrario a lo que sus fans pensaban la razón por la que comenzaron ha pasar tiempo es porque tienen una gran amistad. Incluso, para aclarar la situación la empresaria comentó sobre los rumores:

“Tengo muchas de estas preguntas. Gente normalicemos las buenas relaciones entre personas que tuvieron hijos y que al final lo único que importa es que nuestros chiquitos sean felices. Sí tengo excelente relación con el padre de mi hija. Solamente”.

Un momento en familia viven James Rodríguez y Daniela Ospina junto a su hija Salomé Rodríguez. captura de pantalla.

Otros famosos que fueron pareja en su momento, también, comparten un hijo llamado Simón y pese a su separación mantienen una excelente amistad es Johana Bahamón y Andrés Cabas, a que su ruptura se dio por temas laborales más que por haber mantenido una mala relación.

En febrero los famosos publicaron una foto que sus seguidores aplaudieron pues demostraron una vez más que no siempre se debe terminar mal con una expareja. Hasta en momento Johanna dijo “la gente dice que es rarísimo que yo hable con él, que él me ayude con mis proyectos. Pero a mí me parece más rara esa gente que cree que uno debe terminar con su pareja para tenerla de enemiga. Vea pues. Además, es el papá de mi hijo, ¿por qué no apoyarnos?”.

Por su parte el músico también se ha referido en sus redes sociales sobre Bahamón, asegurando que “es una gran madre y siempre hemos sido muy amigos. La gente se sorprende del cariño que nos tenemos, pero me parece muy triste que no entiendan que el amor después del amor es muy valido”.

Así mismo Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco que se casaron en 1988 y se separaron un tiempo después, siguen siendo amigos y hasta en algunas de sus redes se han expresado el gran cariño que se tiene. Por ejemplo el año pasado la actriz alagó el trabajo musical del vallenatero.

“Aquí oyendo @cumbiana , el nuevo disco de @carlosvives . Todo la música que hace este señor Carlos Alberto, fuera de ser el resultado de su talento, que es una cosa exuberante, tiene el sello más suyo: ¡su inagotable alegría de vivir!”, escribió en twitter.

A lo que el no se quedo atrás y respondió un un mensaje muy afectuoso “Como no voy a amar la vida que me dio la oportunidad de vivir un ratico junto a un ser tan divino como tu y más exuberante será tu mirada @Margaritarosadf”.





