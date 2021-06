Famoso tiktoker Khaby Lame protagoniza la portada de la nueva canción de J Balvin y Skrillex

Tiktoker Khaby Lame y cantante J Balvin / Tomadas de Instagram

El reguetonero paisa J Balvin sigue descrestando a sus fanáticos en todo el mundo con sus nuevos sencillos musicales y esta vez causó conmoción en redes sociales al anunciar que el protagonista de la portada de su nuevo éxito llamado ‘In da Getto’, en el que colaborará con Skrillex, será el famoso y viral tiktoker senegalés, Khaby Lame.

La noticia la dio el intérprete de ‘Colores’ mediante una publicación en su cuenta de Instagram donde se ve a Lame revisar la portada en la que es protagonista y hacer el particular gesto que lo llevó a la fama en la plataforma de videos. En el post, Balvin escribió:

“Portada oficial de #indagetto con mi gran amigo Khaby Lame”.

Tras la publicación, el tiktoker también se pronunció sobre el tema, compartió la imagen en sus historias de Instagram y aseguró que es todo un honor para él hacer parte de la nueva canción de J Balvin.

Esta no fue la única noticia de José Álvaro Osorio, nombre real de Balvin, y quien hace unos meses había dicho que colaboraría con el productor estadounidense de música electrónica Skrillex. Pues bien, dicha información se materializó y en las últimas horas el reguetonero confirmó el featuring que tendrá las mezclas del DJ y el rostro del influenciador como portada.

Quizá se esté preguntando quién es el joven que servirá como imagen para la canción del artista colombiano: se trata de un ciudadano oriundo de Senegal, quien se convirtió en uno de los creadores de contenido para TikTok más famosos del mundo al ironizar situaciones de la vida cotidiana y evidenciar que se pueden hacer de forma sencilla.

Khaby Lame se encuentra en el puesto número 3 de las cuentas de TikTok con más seguidores, 80 millones respectivamente. Además, su éxito también es en Instagram, donde tiene más de 26 millones de fanáticos que aclaman sus videos chistosos.

Durante los primeros días de marzo de 2020, debido a la pandemia, Khabane Lame (nombre real del joven) perdió su trabajo como obrero en la ciudad de Chivasso, en el norte de Italia. A raíz de ello, tuvo que volver a vivir con su familia en un modesto apartamento.

Sus padres lo veían pasar horas todos los días publicando videos en TikTok en vez de buscar otro trabajo como le habían dicho. Bajo el nombre de Khaby Lame, el joven de 21 años se volvió viral con sus reacciones a videos absurdamente complicados que mostraban formas curiosas de realizar tareas simples, como cortar una banana o utilizar un dispositivo para ponerte los zapatos, entre otros.

En los clips, Lame reacciona sin palabras y mostrando formas fáciles de entender la realización de la misma tarea de manera más sencilla. Además de sus cortos, sus seguidores aman el clásico movimiento que realiza, extendiendo los brazos como diciendo “voilà” y ofreciendo un expresivo giro de ojos o un movimiento de cabeza. Fueron este tipo de clips que lo catapultaron al estrellato mundial.

“Es mi cara y mis expresiones las que hacen reír a la gente”, dijo Lame en una entrevista. Sus reacciones silenciosas, dijo, son un “lenguaje global”.

De acuerdo con Samir Chaudry, fundador de The Publish Press, el contenido del tiktoker “casi desacredita o se burla de las tendencias sobre producidas que ocurren en las redes sociales, ya sean trucos de vida u otras cosas por el estilo”. “Casi representa esta autenticidad sobre la producción. Creo que es muy atractivo a gran escala para la gente, esta sensación de que alguien no se esfuerza demasiado, es algo que se siente auténtico “, comentó a The New York Times.

