Violencia en La Macarena: se reportó masacre de cinco personas

Las víctimas eran todas hombres y fueron atacados por varios sujetos armados en esta zona que se encuentra a hora y media del núcleo urbano de San Vicente del Caguán. EFE/Archivo

En la que fue la masacre 45 de 2021, fueron asesinados cinco campesinos en la vereda La Sierra, cercana al municipio de San Vicente del Caguán, pero en jurisdicción de La Macarena (Meta), la noche del 26 de junio, de acuerdo con reportes de las autoridades departamentales.

Con este reciente hecho de violencia, el país alcanzó un saldo de más de 170 víctimas en el primer semestre de 2021, de acuerdo con la estadística de Indepaz, observatorio social que hace veeduría del conflicto en las regiones.

La Policía encontró un mensaje atribuido presuntamente al Bloque Oriental de las Farc, que se atribuyó la autoría de la masacre:

Estos hombres fueron ajusticiados por cuentas pendientes con las Farc-EP.

El cartel firma Frente Edison Cinco mil del Bloque Oriental .

Fueron lugareños quienes informaron de la masacre a las autoridades en la noche del pasado 26 de junio.

Enterado de los hechos, el alcalde de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo, emitió una declaración en la que condenó los hechos además de brindar detalles de la situación de orden público: “se presentó una masacre, desafortunadamente asesinaron a cinco personas, campesinos en la vereda La Sierra, que está ubicada a hora y medio de San Vicente del Caguán”.

Agregó Perdomo que “como Alcalde de este municipio rechazo contundentemente estos actos de violencia que generan dolor e incertidumbre y como Alcalde defiendo la vida de nuestros campesinos”.

Por su parte el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, envió un mensaje a los grupos armados ilegales que operan en esta región del país para que cesen los actos de violencia: “En el departamento queremos vivir en paz y que rechazamos todos estos actos de violencia”.

Por su lado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indicó en Twitter “Masacre #45 ocurrida en 2021. Fueron asesinados 5 hombres en la vereda La Sierra del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá”.

Alcalde denuncia limpieza social en San Vicente del Caguán

Julián Perdomo reconoció que en los últimos meses se han incrementado los hechos de violencia en la zona rural del municipio.

El modus operandi se replica en cada hecho de violencia: los cuerpos de las víctimas aparecen con letreros, firmados por los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona se atribuyen la autoría de los crímenes, señalando que se han incumplido normas en apariencia impuestas por dichos actores, en lo que es un tétrico ejemplo de ‘limpieza social’.

Lo anterior, provocó el rechazo del mandatario local que procedió a denunciar dicha práctica. Pese a no contar con claridad sobre los móviles de la masacre, Perdomo elevó su voz por lo que se transformó en una práctica sistemática de violencia: “nosotros no estamos de acuerdo con esto, pues de manera alguna están los organismos de control para ser judicializados. La justicia no se debe tomar por cuenta de personas que pertenecen a organizaciones criminales” enfatizó el mandatario.

Cabe resaltar que la Policía del Caquetá estableció que el sector no es jurisdicción de San Vicente del Caguán sino de la Macarena (Meta), lo que motivó a que el gobernador de dicho departamento se pronunciara ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos para quien aporte información que conduzca a la captura de los autores de esta masacre.

No obstante, Julián Perdomo reiteró que el sector de Las Sombras sí es parte del municipio de San Vicente del Caguán y que este 28 de junio realizará un Consejo de Seguridad para analizar los hechos y proceder a frenar la escalada de violencia en la región.

