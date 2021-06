Finlandia busca trabajadores extranjeros: cómo postularse desde Colombia

Helsinki, Finlandia (Shutterstock)





En el mes de marzo, Finlandia recibió el reconocimiento como el país más feliz del mundo por parte de la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este reconocimiento lo ha recibido el país europeo por cuarto año consecutivo, lo que lo hace un país muy atractivo para los migrantes debido a que este premio se otorga teniendo en cuenta el estilo de vida, los recursos de su habitantes, el nivel y calidad de vida y otros factores que demuestra que vivir en dicho país es mejor que el promedio mundial.

Finlandia, cuenta con una población de 5.525.292 personas, se encuentra en la posición 116 de la tabla de población, compuesta por 196 países y mantiene una muy baja densidad de población, 16 habitantes por Km2. Además, este país escandinavo cuenta con una población vieja pues se calcula que hay cuatro mayores de 65 años por cada diez personas que están en edad de trabajar. Y es la nación de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el menor número de trabajadores calificados.

Incluso el país nórdico reconoce que es necesario abrir sus fronteras para poder permitir que personas de otros países interesadas en migrar puedan hacerlo y de esta forma contra restar el déficit de población que tiene.

“Si los puestos de trabajo que vayan quedando vacantes en las próximas décadas dentro del sector de asistencia sanitaria fuesen cubiertos exclusivamente por finlandeses, uno de cada cuatro jóvenes tendría que estudiar enfermería. Como esta situación supone, ya de entrada, un difícil punto de partida, la necesidad de contratar trabajadores extranjeros dentro de los próximos años es evidente, especialmente en los sectores terciarios y de asistencia sanitaria”, se lee en la página de This is Finland.

Debido a esto el Gobierno promueve, de acuerdo con Portafolio, una iniciativa llamada ‘Talent Boost’, la cual busca aumentar el atractivo laboral de este país mediante el ofrecimiento de empleos para profesionales extranjeros de diferentes áreas del conocimiento.

En el marco de este proyecto el país tiene vacantes en diferentes áreas, ubicadas en 19 ciudades. Sin embargo, para lograr la entrada a este país se debe pasar por un proceso y hacer una serie de tramites que varia de un país a otro en el caso de Colombia, lo primero es buscar vacantes y pasar las pruebas para obtener una da las vacantes.

Para postularse a vacantes en Finlandia se puede buscar en sitios web como el de Centres for Economic Development, Transport and the Environment y el de European Employment Services.

Luego de hacer el proceso de selección y lograr la vacante, deberán solicitar un permiso de residencia ante las autoridades migratorias finlandesas, las cuales terminarán decidiendo si se aprueba o no el permiso.

En el caso de carreras del sector sanitario (enfermería, medicina, odontología entre otras) necesitas convalidar su titulación académica en National Supervisory Authority for Welfare and Health.

Una vez hay pasado todo el proceso para conseguir una vivienda y para abrir una cuenta de banco, deberá habla primero con el empleador, que te indicará los servicios locales. Y en cuanto a los asuntos de integración e idioma, escolarización de niños, asistencia sanitaria y seguridad social, se debe dirigir a las autoridades locales del municipio donde va ha residir. En Finlandia cada municipio tiene su propia página web. De la seguridad social responde Social Insurance Institution (KELA).

Para ampliar la información de como acogerse a las normas y modalidades el país nórdico la persona que desee puede consultar toda la información en infofinlandi.fi.





