Video | Juliana, hermana de Yina Calderón, agradeció el gesto de ‘Epa Colombia’

Todo inició cuando ‘Epa Colombia’ por decisión propia decidió acudir a la solicitud que hizo Yina Calderón a través de su nueva cuenta de Instagram, en la que pidió la ayuda de todos aquellos a quienes en algún momento habían sido beneficiados con su ayuda o en un gesto de amistad, para promover alguno de sus emprendimientos.

En esta oportunidad, Juliana, hermana de Yina Calderón, decidió tener lo que parece ser un gesto de ‘paz y amor’ o una tregua entre empresarias de keratinas, cuando a través de una historia en su perfil de Instagram, agradeciera a la creadora de contenido Daneidy Barrera, por la actitud que tomó al ayudar a promover sus productos capilares.

“Esta historia es para ‘Epa’, decirle que muchas gracias por ayer tomarse un poquito de su tiempo, irnos a visitar y felicitarnos por nuestra keratina, muchas gracias por todo el apoyo que nos estás dando en este momento, por la publicidad, que nos vas a ayudar, Dios te bendiga”, mencionó Juliana Calderón.

El pasado 26 de mayo, la hermana de Yina Calderón utilizó sus historias de Instagram para despacharse en contra de la empresaria ‘Epa Colombia’ y criticar sus keratinas.

Tomado de Instagram

“¿Ustedes creen que yo me voy a copiar de un producto pésimo, malo, porque no es malo... es re malo, que tiene mil demandas encima, que hace calvicie, da granos, da caspa? ¿Ustedes creen? No sean tan ilusos”, mencionó en su momento la joven en sus videos, lo que al parecer por la mala situación que pasa su hermana Yina, todo habría quedado en el olvido.

Por su parte, la empresaria de fajas se había pronunciado para intervenir en el conflicto, recordándole a ‘Epa Colombia’ que la dueña de los productos para alisar el cabello, era su hermana, que necesitaba dejarle clara esta situación para que los medios de comunicación no siguieran mencionando que ella también hacía parte del nuevo negocio de Juliana.

“Yo no tengo keratinas, no tengo marca de keratinas, no tengo nada que ver, no me interesa, ¡sáquenme de esa colada de la keratina, por favor! Estoy cansada de que los medios de comunicación digan que las keratinas de las Calderón, no, es de mi hermana, ¿ok? (...) “Epa, ¿cómo te hago entender? O sea, ¿me marco el cuerpo? ¿Cómo te hago entender que yo no tengo marca de keratinas? Mira, ni siquiera publico la de mi hermana porque no quiero conflictos,”, sostuvo la exprotagonista de novela.

‘Epa’ Colombia visitó a Yina Calderón

“Vea amiga, estoy aquí con Yina y está un poco triste, cierto amor?, pero nada tiene que ser muy berraca, yo le voy a hacer publicidad a lo que usted necesite, puede contar conmigo de sus fajas lo que usted haga pero no se puede dejar derrumbar y como hay gente que la quiere hay gente que la ama”, le comentó Barrera a Calderón.

Asimismo, Yina Calderón agradeció a la influenciadora por estar ahí, mientras que Daneidy no desaprovechó la oportunidad para confesar que el salón de belleza le había quedado muy bien montado.

La DJ, entre lágrimas, también reconoció que ha tenido que escribirle a sus amigos y conocidos para que la ayuden siguiéndola en su nueva cuenta o que realicen publicaciones de sus productos.

“Con esa cuenta se van experiencias, se van momentos, se van putifiestas, se van alegrías, se va todo pero vamos a levantarnos”, finalizó Calderón las declaraciones en la publicación difundida por una página encargada de recopilar las acciones de los famosos.

