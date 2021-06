Gustavo Bolívar y Carolina Sanín desatan polémica por poner en duda el atentado contra Iván Duque

En la tarde de este viernes 25 de junio, el helicóptero en el que se movilizaba el presidente de Colombia, Iván Duque, fue atacado desde tierra en Norte de Santander. El jefe de Estado viajaba del municipio de Sardinata hacia Cúcuta cuando la aeronave al parecer recibió varios disparos.

En el helicóptero también iban los ministros del Interior, Daniel Palacios, y de Defensa, Diego Molano. Todos resultaron ilesos del ataque y están a salvo.

Figuras de la política colombiana entre ellos Gustavo Petro, Sergio Fajardo, los expresidente Santos y Uribe, salieron a rechazar el ataque contra Duque y a condenar la violencia que sigue generándose en el país. Sin embargo, un grupo de personajes públicos dudaron de lo ocurrido y levantaron cientos de críticas.

Uno de ellos fue el senador Gustavo Bolívar, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Si no fue un #autoatentado, condenamos enérgicamente cualquier intento de acabar con la vida del Presidente Duque. Del uribismo nos encargaremos democráticamente en las urnas el 29 de mayo”. De hecho, el #AutoAtentado es la segunda tendencia nacional en Twitter en el país.

Por esta línea de cuestionar los graves hechos que hoy se vivieron en Norte de Santander, estuvo la escritora Carolina Sanín, quien desarrolló más los cuestionamientos a lo ocurrido con el atentado. “¿Ustedes no se dan cuenta de que el uribismo está haciendo todo esto para no soltar el poder el año entrante? ¿De verdad no se dan cuenta? ¿Ese es el grado de alienación y de incapacidad para leer lo que pasa? ¿O todos se dan cuenta y yo soy la única temeraria pendeja que lo dice?”, escribió.

Las cítricas no se hicieron esperar, al senador Bolívar lo señalaron de canalla e incendiario. “Todo lo que no sea en contra de Petro o los suyos es objeto de conspiraciones y dudas. Hay que ser muy canalla y tener una agenda propia y oscura para no condenar un atentado contra la institucionalidad”; “Arrancas insinuando un autoatentado. Un trino para mostrar que sos un verdadero miserable, un falto de tacto, un oportunista y un incendiario. Un acto como este se condena firmemente, PUNTO”, fueron algunos comentarios que le dejaron.

Por su parte, Sanín continuó criticando el atentado: “¿La derecha montando atentados contra el gobierno para justificar el totalitarismo? Estaba más cantado”. A lo que un periodista le respondió: “Esto es una barbaridad. Carolina Sanín, publique una sola prueba de que se trata de un montaje. Usted trabaja en un medio de comunicación y eso debería al menos simbólicamente significarle un mínimo de responsabilidad. No tienen la capacidad genuina ni de rechazar el terrorismo”.

La escritora le contestó: “Estoy haciendo una pregunta. Cuando usted se salió de la escuela, ¿todavía no habían aprendido los signos de interrogación? Por eso queremos un país más justo, donde todos puedan estudiar”.

La declaración de Duque

Minutos después del atentado y ya desde Cúcuta el presidente entregó una declaración: “Íbamos el ministro de la Defensa, el ministro del Interior, el gobernador de Norte de Santander y mi persona. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal”, aseguró el mandatario.

Agregó además: “Fue un atentado cobarde donde se ven impactos de bala en la aeronave presidencial. Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país”.

Duque además dijo que con ese tipo de actos no lo amedrantan y pidió investigación para dar con los responsables del atentado del que fue objeto. “Nuestro Estado es fuerte y Colombia es fuerte para enfrentar estas amenazas, seguiremos trabajando todos los días y demostrando que el Estado hace presencia en cualquier lugar del territorio. Le he dado instrucciones muy claras también a todo el equipo de seguridad de ir detrás de quienes dispararon contra la aeronave y pusieron en riesgo también la vida de otras personas”.

