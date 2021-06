Tras superar las dos caídas masivas, ‘Supermán’ López no baja los brazos en la pelea por el Tour de Francia

Arrancó el Tour de Francia 2021 en la mañana de este sábado 26 de junio. Uno de los grandes candidatos para apostarle al título de la gran carrera ciclística europea es el colombiano, Miguel Ángel ‘Supermán’ López.

Tras dos caídas presentadas al pelotón que comandó la etapa 1 que conduce de Brest a Landerneau, el pedalista francés Julian Alaphilippe del equipo Deceuninck-Quick Step se llevó las camisetas amarilla y verde en el liderato de esta edición del tour.

Por su parte, el boyacense Miguel Ángel López del Movistar Team acabó la etapa 1 en la posición 41 a un minuto y 49 segundos del líder.

Por todos los inconvenientes presentados en el debut, el nacido en Pesca, Boyacá, habló con la opinión pública y calificó lo ocurrido como ‘una pena’ tras todo el tiempo cedido en la primera etapa y que ahora debe recuperar, que son casi 2 minutos.

Por cuenta de una de las terribles caídas de ciclistas en la que se vio involucrado, ‘Supermán’ se mostró optimista y además aseguró que aun queda mucho Tour por delante, por lo que no es momento de rendirse, sino de seguir intentando:

Me he visto involucrado en una caída de las grandes y también en la del final. No me he caído pero me he quedado cortado y después ya rodaba a demasiada velocidad. Al final he podido llegar a la meta como pude