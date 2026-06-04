Colombia

Yina Calderón habló sobre el apoyo de su familia a Iván Cepeda y las redes estallaron: “Que buen referente”

La representante a la Cámara Mafe Carrascal compartió el video en el que la creadora de contenido se refirió a las elecciones presidenciales y celebró el respaldo de la campaña del Pacto Histórico

Guardar
Google icon

Yina Calderón explicó que su decisión estuvo relacionada con temas como la educación pública, los campesinos y las comunidades indígenas - crédito @MafeCarrascal/X

A medida que avanza la cuenta regresiva hacia las elecciones de segunda vuelta en Colombia, el ambiente político continúa tenso. La disputa entre los dos candidatos que buscan llegar a la Presidencia de la República intensificó los debates en distintos sectores de la sociedad, incluidos aquellos espacios que tradicionalmente parecían alejados de la discusión electoral.

La contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda provocó una creciente polarización entre ciudadanos que defienden visiones políticas opuestas. En medio de ese escenario, las posiciones públicas de figuras del entretenimiento y las redes sociales comenzaron a ganar relevancia, convirtiéndose en un elemento más de la conversación política nacional.

PUBLICIDAD

No obstante, una de las voces que más llamó la atención fue la de la creadora de contenido Yina Calderón, que sorprendió a sus seguidores al revelar cuál es la posición política que comparte junto a varios integrantes de su familia.

Esto dijo Yina Calderón sobre las elecciones en Colombia

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia en la segunda temporada aseguró durante una transmisión en vivo que tanto ella como sus hermanas decidieron respaldar a Iván Cepeda. Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde usuarios replicaron fragmentos del video y abrieron un intenso debate sobre el papel de los influenciadores en la coyuntura electoral.

PUBLICIDAD

Iván Cepeda está en la búsqueda de más apoyo ciudadano de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito Luisa González/Reuers
Iván Cepeda está en la búsqueda de más apoyo ciudadano de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito Luisa González/Reuers

Las palabras de Yina Calderón —que trabajó en Telemundo, se mantiene activa en la farándula nacional y ahora internacional— fueron difundidas inicialmente a través de un videoclip extraído de una transmisión realizada en sus redes sociales. Allí explicó algunas de las razones que, según dijo, influyeron en la decisión política de su familia.

“Les puedo decir que mis hermanas votaron por Cepeda; ellas piensan o pensamos —yo también incluso— en la población indígena, en nuestros campesinos, en la educación pública, ¿saben? En muchas cosas que, bueno, se tienen que explicar más a fondo, pero pensando más en el agricultor, pensando más en el (...) Mis hermanas votaron por Cepeda”, afirmó la creadora de contenido durante la transmisión.

La declaración no tardó en generar reacciones, pues mientras algunos usuarios celebraron que figuras con amplia presencia digital expresen abiertamente sus posiciones políticas, otros cuestionaron el impacto que este tipo de mensajes puede tener entre sus seguidores.

- crédito @yinacalderontv/Instagram - Iván Cepeda Castro﻿/Facebook
Yina Calderón reveló que tanto ella como sus hermanas apoyan a Iván Cepeda en las elecicones presidenciales - crédito @yinacalderontv/Instagram - Iván Cepeda Castro﻿/Facebook

Yina Calderón, que construyó buena parte de su trayectoria mediática a través de las redes sociales y los realities, además de protagonizar múltiples controversias a lo largo de los últimos años, decidió hablar alrededor de sus preferencias políticas y de la manera en que decidió compartirlas con su audiencia.

El aplauso que recibió Yina Calderón por parte de Mafe Carrascal

La difusión del video tomó aún más fuerza después de que la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, integrante del Pacto Histórico, compartiera el fragmento en sus plataformas digitales. La congresista acompañó la publicación con una breve expresión de respaldo a las palabras de la influenciadora: “Eso, 🫰Yina, mamita”.

La publicación de la representante a la Cámara generó una fuerte discusión en la plataforma digital, ya que una parte de los usuarios cuestionó su postura al considerar que su trayectoria estuvo más ligada al entretenimiento que al ejercicio político o al trabajo partidista, por lo que pusieron en duda la autoridad de sus opiniones sobre el panorama electoral.

En contraste, otros internautas (especialmente simpatizantes del Pacto Histórico) respaldaron sus declaraciones y aseguraron que estaba defendiendo una posición coherente con sus principios; lo cierto es que la variedad de reacciones evidenció la división que actualmente rodea el debate político en el país.

Mafe Carrascal aplaudió el apoyo que recibió la campaña presidencial de Iván Cepeda por parte de @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal aplaudió el apoyo que recibió la campaña presidencial de Iván Cepeda por parte de @MafeCarrascal/X

Muchos usuarios comentaron en la publicación de Carrascal: “Que buen referente”; “Claro ejemplo de la clase de gente, que vota por Cepeda…. Las que fácilmente se dejan adoctrinar"; “Ohh que maravilla. La misma que dejó a miles de personas metidas en una pelea de boxeo y se robó de frente la plática de Westcol”; “Perdóname por todo yina Calderón”; “Ay te amo Mafe” (sic).

Temas Relacionados

Yina CalderónIván CepedaElecciones ColombiaMafe CarrascalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Manuel Santos reveló los retos que deberá enfrentar el próximo presidente de Colombia: esto es lo que debe hacer “apenas se posesione”

El exmandatario aseguró que las dificultades se concentran, sobre todo, en la seguridad, energía y en la salud

Juan Manuel Santos reveló los retos que deberá enfrentar el próximo presidente de Colombia: esto es lo que debe hacer “apenas se posesione”

Frederik Oldenburg reveló que piensa muy diferente a Carmen Villalobos tras su ruptura: “He ido superando eso”

Ocho meses después del fin de la relación, la famosa realizó explosivas declaraciones y el presentador respondió, destacando su proceso personal

Frederik Oldenburg reveló que piensa muy diferente a Carmen Villalobos tras su ruptura: “He ido superando eso”

Demanda de Telefónica en EE. UU. pone a tambalear las finanzas de Colombia por indemnización que debería pagar

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) informó que el presupuesto de 2026 no incluye los fondos necesarios para respaldar la garantía solicitada, lo que provocó la reactivación del cobro internacional del laudo

Demanda de Telefónica en EE. UU. pone a tambalear las finanzas de Colombia por indemnización que debería pagar

“Chicho” Serna reveló detalles de su salida de Atlético Nacional: “Ojalá algún día le diga al dueño que le han mentido”

Mauricio Serna jugó en el equipo paisa en dos etapas, entre 1991 y 1995, y la segunda en el 2005, donde terminó su carrera como futbolista profesional

“Chicho” Serna reveló detalles de su salida de Atlético Nacional: “Ojalá algún día le diga al dueño que le han mentido”

Denuncian retenes de tránsito con agentes fuera de servicio en Bogotá: Personería exigió actualizar con el aplicativo PrudencIA

Entre los cinco compromisos figura certificar turno, grabar los procedimientos y entregar el video si un ciudadano denuncia irregularidades

Denuncian retenes de tránsito con agentes fuera de servicio en Bogotá: Personería exigió actualizar con el aplicativo PrudencIA
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ENTRETENIMIENTO

Frederik Oldenburg reveló que piensa muy diferente a Carmen Villalobos tras su ruptura: “He ido superando eso”

Frederik Oldenburg reveló que piensa muy diferente a Carmen Villalobos tras su ruptura: “He ido superando eso”

Ana María Estupiñán publicó emotivo video de una prueba de embarazo positiva: ¿espera otro bebé?

J Balvin y Valentina Ferrer quieren una hermanita para Río: “La práctica está siempre”

Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Kathe, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a su hija con una tierna foto: supo de su embarazo durante la competencia

Deportes

“Chicho” Serna reveló dos gestos nobles de Diego Maradona con él: “Todavía no puedo creer que se haya muerto”

“Chicho” Serna reveló dos gestos nobles de Diego Maradona con él: “Todavía no puedo creer que se haya muerto”

“Chicho” Serna reveló detalles de su salida de Atlético Nacional: “Ojalá algún día le diga al dueño que le han mentido”

Seguidores de Petro lograron que Carlos Antonio Vélez saliera en defensa de James Rodríguez: “Se está hilando muy delgado”

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 2 de las finales de la NBA

Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la sexta carrera de la temporada 2026