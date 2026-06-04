Yina Calderón habló sobre el apoyo de su familia a Iván Cepeda y las redes estallaron: “Que buen referente”

Yina Calderón explicó que su decisión estuvo relacionada con temas como la educación pública, los campesinos y las comunidades indígenas - crédito @MafeCarrascal/X

A medida que avanza la cuenta regresiva hacia las elecciones de segunda vuelta en Colombia, el ambiente político continúa tenso. La disputa entre los dos candidatos que buscan llegar a la Presidencia de la República intensificó los debates en distintos sectores de la sociedad, incluidos aquellos espacios que tradicionalmente parecían alejados de la discusión electoral.

La contienda entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda provocó una creciente polarización entre ciudadanos que defienden visiones políticas opuestas. En medio de ese escenario, las posiciones públicas de figuras del entretenimiento y las redes sociales comenzaron a ganar relevancia, convirtiéndose en un elemento más de la conversación política nacional.

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No obstante, una de las voces que más llamó la atención fue la de la creadora de contenido Yina Calderón, que sorprendió a sus seguidores al revelar cuál es la posición política que comparte junto a varios integrantes de su familia.

Esto dijo Yina Calderón sobre las elecciones en Colombia

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia en la segunda temporada aseguró durante una transmisión en vivo que tanto ella como sus hermanas decidieron respaldar a Iván Cepeda. Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde usuarios replicaron fragmentos del video y abrieron un intenso debate sobre el papel de los influenciadores en la coyuntura electoral.

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Iván Cepeda está en la búsqueda de más apoyo ciudadano de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito Luisa González/Reuers

Las palabras de Yina Calderón —que trabajó en Telemundo, se mantiene activa en la farándula nacional y ahora internacional— fueron difundidas inicialmente a través de un videoclip extraído de una transmisión realizada en sus redes sociales. Allí explicó algunas de las razones que, según dijo, influyeron en la decisión política de su familia.

“Les puedo decir que mis hermanas votaron por Cepeda; ellas piensan o pensamos —yo también incluso— en la población indígena, en nuestros campesinos, en la educación pública, ¿saben? En muchas cosas que, bueno, se tienen que explicar más a fondo, pero pensando más en el agricultor, pensando más en el (...) Mis hermanas votaron por Cepeda”, afirmó la creadora de contenido durante la transmisión.

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La declaración no tardó en generar reacciones, pues mientras algunos usuarios celebraron que figuras con amplia presencia digital expresen abiertamente sus posiciones políticas, otros cuestionaron el impacto que este tipo de mensajes puede tener entre sus seguidores.

Yina Calderón reveló que tanto ella como sus hermanas apoyan a Iván Cepeda en las elecicones presidenciales - crédito @yinacalderontv/Instagram - Iván Cepeda Castro﻿/Facebook

Yina Calderón, que construyó buena parte de su trayectoria mediática a través de las redes sociales y los realities, además de protagonizar múltiples controversias a lo largo de los últimos años, decidió hablar alrededor de sus preferencias políticas y de la manera en que decidió compartirlas con su audiencia.

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El aplauso que recibió Yina Calderón por parte de Mafe Carrascal

La difusión del video tomó aún más fuerza después de que la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, integrante del Pacto Histórico, compartiera el fragmento en sus plataformas digitales. La congresista acompañó la publicación con una breve expresión de respaldo a las palabras de la influenciadora: “Eso, 🫰Yina, mamita”.

La publicación de la representante a la Cámara generó una fuerte discusión en la plataforma digital, ya que una parte de los usuarios cuestionó su postura al considerar que su trayectoria estuvo más ligada al entretenimiento que al ejercicio político o al trabajo partidista, por lo que pusieron en duda la autoridad de sus opiniones sobre el panorama electoral.

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En contraste, otros internautas (especialmente simpatizantes del Pacto Histórico) respaldaron sus declaraciones y aseguraron que estaba defendiendo una posición coherente con sus principios; lo cierto es que la variedad de reacciones evidenció la división que actualmente rodea el debate político en el país.

Mafe Carrascal aplaudió el apoyo que recibió la campaña presidencial de Iván Cepeda por parte de @MafeCarrascal/X

Muchos usuarios comentaron en la publicación de Carrascal: “Que buen referente”; “Claro ejemplo de la clase de gente, que vota por Cepeda…. Las que fácilmente se dejan adoctrinar"; “Ohh que maravilla. La misma que dejó a miles de personas metidas en una pelea de boxeo y se robó de frente la plática de Westcol”; “Perdóname por todo yina Calderón”; “Ay te amo Mafe” (sic).

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