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Denuncian retenes de tránsito con agentes fuera de servicio en Bogotá: Personería exigió actualizar con el aplicativo PrudencIA

Entre los cinco compromisos figura certificar turno, grabar los procedimientos y entregar el video si un ciudadano denuncia irregularidades

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Agente de tránsito de Bogotá en uniforme azul oscuro y gorra escribe en un portapapeles a un hombre, con la Secretaría de Movilidad de fondo.
El concejal Julián Forero “Fuchi” llevó a la Personería de Bogotá nuevas denuncias sobre abusos, malos procedimientos y operativos de agentes civiles de tránsito fuera de turno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La problemática de los retenes ilegales y procedimientos irregulares realizados por agentes de tránsito fuera de servicio en Bogotá se mantiene como una de las principales preocupaciones de los conductores y motociclistas de la ciudad.

Recientes denuncias ciudadanas, recogidas por el concejal Julián Forero “Fuchi”, han vuelto a poner el foco en la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, control y protección de los derechos de quienes circulan por las vías capitalinas.

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El 28 de mayo, Forero convocó a una nueva mesa de trabajo en la Personería de Bogotá con la participación de la Secretaría Distrital de Movilidad. El objetivo fue dar seguimiento a las múltiples quejas sobre presuntos abusos, malos procedimientos y la presencia de agentes civiles de tránsito que, estando fuera de turno, continúan montando retenes y ejecutando procedimientos en diferentes zonas de la ciudad.

Ciudadanos denunciaron que PrudencIA reportó agentes fuera de servicio mientras esos agentes de tránsito seguían realizando procedimientos en Bogotá - crédito @SectorMovilidad / X
Ciudadanos denunciaron que PrudencIA reportó agentes fuera de servicio mientras esos agentes de tránsito seguían realizando procedimientos en Bogotá - crédito @SectorMovilidad / X

Uno de los puntos centrales del debate fue el funcionamiento del aplicativo PrudencIA, una herramienta digital creada para que cualquier ciudadano pueda verificar, en tiempo real, si un agente de tránsito está o no en servicio al momento de realizar un operativo. Sin embargo, se reiteraron denuncias de ciudadanos que consultaron la aplicación y encontraron agentes reportados como fuera de servicio, aunque estos seguían ejecutando procedimientos en vía.

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Según la Secretaría de Movilidad, la información de PrudencIA se actualiza con base en la programación del día anterior, lo que puede generar desfases y dudas sobre la veracidad de los datos. Ante esa situación, la Personería de Bogotá solicitó a la Secretaría de Movilidad mejorar la frecuencia de actualización del aplicativo, de modo que la ciudadanía cuente con información clara, confiable y en tiempo real sobre qué agentes están realmente en turno.

“Si una herramienta fue creada para dar transparencia, debe cumplir esa función. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién está en servicio y quién no. No podemos permitir que existan dudas sobre la legalidad de los procedimientos que se realizan en las calles”, enfatizó el concejal Forero.

Los retenes ilegales y los procedimientos irregulares de agentes de tránsito fuera de servicio siguen entre las principales preocupaciones de conductores y motociclistas en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
Los retenes ilegales y los procedimientos irregulares de agentes de tránsito fuera de servicio siguen entre las principales preocupaciones de conductores y motociclistas en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

¿Cómo saber si un agente de tránsito está autorizado?

La Secretaría Distrital de Movilidad dispone de varias herramientas para que los ciudadanos puedan verificar la legalidad de los procedimientos:

  • PrudencIA, el chatbot institucional: ingresando a www.movilidadbogota.gov.co, accediendo al asistente virtual y seleccionando la opción “Consultar Agente”, cualquier persona puede revisar si un agente está de turno, en qué localidad se encuentra y cuál es su labor asignada para la jornada. Solo se requiere el número de placa del servidor o su nombre.
  • Enlace de verificación: cada agente de tránsito cuenta con un enlace especial en su comparendera (dispositivo para imponer comparendos), el cual debe mostrar de forma inmediata y cuantas veces sea solicitado por el ciudadano para certificar que está en servicio.
  • Bodycams: todos los agentes deben portar una cámara corporal encendida durante el servicio. Cualquier ciudadano puede solicitar la grabación si considera que hubo un procedimiento indebido, y la Secretaría de Movilidad tiene la obligación de entregarla.
  • Canales de pqrs: si se detectan irregularidades, se puede radicar una petición, queja o reclamo en este formulario o en Bogotá te Escucha.
Los agentes de tránsito están al pendiente del cumplimiento de la medida - crédito Movilidad Bogotá
El aplicativo PrudencIA permite verificar en tiempo real si un agente de tránsito está en servicio, en qué localidad opera y cuál es su labor asignada - crédito Movilidad Bogotá

Protocolos y compromisos para los agentes de tránsito

Como resultado del control político y la presión ciudadana, se establecieron cinco compromisos obligatorios para todos los agentes civiles de tránsito en Bogotá:

  1. Mostrar el enlace de verificación de servicio: deben facilitar el acceso a la información que certifica si están en turno.
  2. No actuar ni portar uniforme fuera del turno: está prohibido operar en la vía o usar uniforme si el agente no está programado para servicio.
  3. Bodycam encendida en todo momento: los agentes deben registrar en video sus procedimientos y entregar la grabación si un ciudadano la solicita.
  4. Asistencia a audiencias de impugnación: los agentes deben comparecer a audiencias para rendir cuentas sobre los comparendos impuestos.
  5. Conducta ejemplar y respeto al ciudadano: se exige legalidad, transparencia y buen trato. No se tolerarán abusos de autoridad ni actitudes arbitrarias.
Para denunciar malas prácticas en retenes viales, dirigirse a la Estación Metropolitana de Tránsito en Bogotá - Secretaría de Movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad informó que cada agente de tránsito debe mostrar un enlace de verificación en la comparendera y portar una bodycam encendida durante el servicio - Secretaría de Movilidad

Recomendaciones para los conductores

  • Siempre verifique en PrudencIA si el agente está autorizado para operar en ese momento.
  • Solicite ver el enlace de servicio en la comparendera.
  • En caso de dudas o irregularidades, pida que la bodycam registre el procedimiento y solicite la grabación.
  • Acuda siempre a los canales formales para radicar quejas, peticiones o reclamos.

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