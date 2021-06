Famosos colombianos hablan de adicción a las redes sociales y de los problemas que les ha ocasionado

Tomada de Instagram @javierramireze @eileenroca y @juansequintero

El actor Javier Ramírez, la exreina y actriz Eileen Roca y el cantante Juan Sebastián Quintero, revelaron al programa ‘La Red’ de Cana Caracol, cómo han lidiado con la adicción a las redes sociales, cuánto tiempo pasan en pantalla revisando su celular y si esto les ha traído algún inconveniente con sus relaciones sentimentales.

“Yo creo y vivo con una adicción a las redes sociales en mi día a día, aparte es una adicción muy peligrosa porque hoy en día todos somos creadores de contenido, subiendo contenido para nosotros, nuestra familia y nuestro trabajo”, mencionó el creador de contenido Javier Ramírez.

Además añadió que dicha adicción empeoró durante la cuarentena, pues al estar en casa todo el tiempo, la única manera de comunicarse con el resto del mundo era a través del celular y utilizando las redes sociales, “a veces olvidamos un poco lo que ocurre a nuestro alrededor y en mi caso que vivo sólo es aún más peligroso, porque la única forma que tengo para comunicarme y más después de la pandemia es a través de mi celular”.

Tomada de Instagram @javierramireze

Para Eileen Roca, las redes sociales también se han convertido en parte de su vida, pues cada momento de su cotidianidad, la ex reina aprovecha para grabar contenido de sus rutinas y revela que si ha tenido momentos en los que ha querido desconectarse, pero por su trabajo y al ser una figura pública, está constantemente pegada al teléfono.

“Lo primero que hago apenas me levanto es coger el teléfono y revisar redes sociales, antes de dormir hago la misma acción y cuando voy a almorzar, también reviso las redes sociales”, reveló al programa la ex Señorita Colombia.

Tomada de Instagram @eileenroca

El actor y cantante, Juan Sebastián Quintero, hay personas que nacieron en esta época, que consumen todo el tiempo contenido de redes sociales y son 100% generadores de contenido y como asegura él, vivió toda esa transformación de una forma completamente diferente.

“Los días que menos consumo contenido, que el celular me indique que la pantalla del celular está encendida, por bajito con 4 horas”, indicó Quintero.

Asimismo, el programa de entretenimiento de la tarde, los fines de semana, reveló cuánto tiempo pasa cada uno de las artistas en pantalla, en cada una de las redes sociales donde hacen presencia, que previamente a la entrevista pidieron copia de dichas estadísticas.

Javier Ramírez en Instagram, tiene un promedio a la semana de 11 horas, en Tik Tok tiene un promedio de 6 horas 39 minutos y en WhatsApp pasa un tiempo de 4 horas y media. Por su parte, Juan Sebastián en la red social Tik Tok, pasa un tiempo en promedio de 8 horas y 17 minutos, en Instagram 6 horas 44 minutos y en la aplicación de mensajería instantánea, 6 horas 21 minutos.

La exreina de belleza, Eileen Roca, en WhatsApp pasa un periodo de 7 horas 16 minutos, en la red social de fotografías y videos, Instagram gasta aproximadamente 5 horas 22 minutos y en Tik Tok 1 hora 38 minutos.

También revelaron lo que ocurre cuando el teléfono sale de su radar, qué sensación produce cuando no lo tienen en sus manos, asegurando que pasan momentos de desesperación cuando el internet se cae, cuando se acaba la batería o simplemente cuando se queda en casa, que deben regresar por el.

Tomada de Instagram @juansequintero

“Llegó a mi vida el Blackberry y hubo un momento de vida cuando dije no más, es más, fracturó mi relación cuando me hablaba por texto con mi pareja, porque chatee tanto y vivía tan pendiente de los estados de todos, que hasta con escuchar el sonido del pin me estresaba de inmediato”, aseguró Quintero.

De otra parte, la exreina finalizó la entrevista afirmando que su esposo en varias ocasiones le ha dicho que su relación parece con el celular y no con él, pero ha entendido el auge que tienen las redes sociales para los negocios.

