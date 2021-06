Esta es la fecha en que Bogotá superaría el tercer pico de la pandemia, según Claudia López

Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Bogotá sigue siendo la ciudad con más casos activos de coronavirus y, a su vez, una de las urbes más azotadas por fallecimientos a causa del virus en Colombia. El tercer pico de la pandemia le ha jugado una muy mala pasada al sistema de salud de la capital y en las últimas horas la alcaldesa Claudia López dio detalles de cómo su administración enfrenta la situación.

En estos momentos, la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI) ronda en el 95,3%, además, de acuerdo con el Ministerio de Salud, la capital de la República tiene 1.182.399 casos desde marzo de 2020 y 22.427 muertos por covid-19 desde que inició la pandemia; tras esas duras cifras, la mandataria reveló que Bogotá está ad portas de superar el temido y difícil pico de la pandemia.

“Seguimos en una situación difícil de la pandemia. Sin embargo, quiero decir que estuvimos en comité epidemiológico y de vacunación, y creemos que las cifras durante esta semana indican que se empezó a estabilizar la suma de altos contagios, es decir, ya no seguimos subiendo, sino que empezamos a estabilizarnos, y eso nos da la esperanza de que en unas dos semanas estaremos saliendo de este pico tan difícil”, expresó López Hernández durante una rueda de prensa en las últimas horas.

Así las cosas, el MinSalud reportó este 24 de junio que Bogotá registró 9.353 nuevos casos del virus, lo que se traduce en una considerable reducción, pues hasta hace apenas unos días, la ciudad no bajaba de 12.000 casos diarios del SARS-CoV-2.

Aunque la burgomaestre aseguró que en las próximas semanas la ciudad superará el tercer pico, advirtió el lúgubre panorama que enfrentan los hospitales y clínicas en estos momentos: “Por supuesto, seguimos con alta ocupación hospitalaria, con alta ocupación de cuidados intensivos (...) Seguiremos atendiendo de la mejor manera a quienes se enfermaron por covid, quienes tienen otras enfermedades y aunque todavía nos quedan otras dos semanas difíciles, la buena noticia es que en aproximadamente dos semanas habremos empezado a salir de este tercer pico tan difícil”, agregó Claudia López.

Sobre la vacunación en la ciudad, la gobernante de los bogotanos de nuevo exhortó al gobierno de Iván Duque que agilice la entrega de vacunas contra el covid-19 para salvar más vidas, reactivar los empleos y detener el acelerado contagio que posee la enfermedad actualmente.

“Le rogamos al Gobierno que siga haciendo ese esfuerzo para que nos entregue vacunas de cualquier tipo de biológico. Si nos pueden entregar medio millón de vacunas al día, en 45 días habremos terminado la meta de vacunación del 70 % de la población de Bogotá. Gracias por la paciencia en esta semana de dificultades”, comentó la alcaldesa.

Recordemos que esta semana la Secretaría de Salud Distrital advirtió que se habían agotado los biológicos de Pfizer. Sin embargo, tras una nueva entrega de dichos inmunizadores a Bogotá, este viernes se retornó a la vacunación con los fármacos de esa farmacéutica.

Sobre los mitos que han corrido en redes sociales sobre otras vacunas como Sinovac y AstraZeneca, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, invitó a la ciudadanía a dejar de lado dichas creencias, confiar en la ciencia y asistir masivamente a los puntos de vacunación para inmunizarse y continuar en la carrera por inocular al 70% de la población y así apuntarle a la tan anhelada inmunidad de rebaño.

“La mejor vacuna es la que está disponible. Todas las marcas han demostrado que reducen de manera drástica la posibilidad de presentar un cuadro grave de covid-19 y la posibilidad de morir. No hay ninguna que garantice que no haya contagio y por eso seguimos usando tapabocas, pero el nivel de riesgo se disminuye a tal proporción que nuestra recomendación es que no dejen de aplicarse la vacuna”, expresó Gómez.

